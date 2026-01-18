Diesen traurigen Tag will Hubert Fella im Dschungelcamp erleben

Die 19. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ steht in den Startlöchern. 12 Stars reisen nach Down Under und kämpfen um die Dschungelkrone. Hubert Fella wagt ebenfalls das TV-Abenteuer – der Realitystar will unbedingt bis zum 7. Februar im Dschungel bleiben. Dahinter steckt ein trauriger Grund.

Wer übernimmt die Thronfolge von Dschungelkönigin Lilly Becker? Um den Titel kämpft auch Hubert Fella (58). Denn er gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp und hat sich zuvor Tipps von seinem Mann Matthias Mangiapane (42) geholt, welcher den fünften Platz in der Show belegte.

Schon bei der Reise nach Australien war Hubert Fella ganz emotional. Denn er wurde am Flughafen mit einer Torte überrascht. „Och, da heule ich ja gleich, ist das schön…“, erklärt er laut RTL. Zwar freue er sich auf das Dschungelcamp – jedoch will er mindestens bis zum 7. Februar in der Show bleiben. Denn am 7. Februar hat seine Hündin ihren Todestag – diesen traurigen Tod will er im Dschungelcamp erleben.

Hubert Fella will Todestag seiner Hündin im Dschungelcamp verbringen

„Das ist mein absoluter Tiefpunkt. Mein Hund war mein Ein und Alles“, gesteht der TV-Star in einem Interview mit RTL. Er habe „geheult wie ein kleines Kind“, gibt er zu. Diesen für ihn bedeutsamen Tag würde er gerne im Dschungel verbringen – der 7. Februar wäre kurz vorm Finale der Show.

„Wenn die gekommen ist, hat sie gelacht. Die ist zu mir gekommen und ist nicht mehr weg von mir. Die lag den ganzen Tag A*sch an A*sch mit mir auf der Couch. Das war einfach so ein lieber Hund. So was habe ich noch nie in meinem Leben gehabt“, sagt Hubert Fella. Im Dschungel hat er ein Kissen mit einem Bild seiner Hündin Joys dabei: „Da werde ich jeden Abend drauf schlafen.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.