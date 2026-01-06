Connect with us

    Dschungelcamp 2026: Geheimplan enthüllt! Hubert Fella will RTL austricksen

    gepostet am

    Hubert Fella im Dschungelcamp 2026
    RTL / Hintergrund KI-generiert

    Hubert Fella zieht neben elf anderen Stars bald ins Dschungelcamp! Sein Mann Matthias Mangiapane, welcher in der RTL-Show damals den fünften Platz belegte, hat dem 57-Jährigen einen Geheimtrick verraten. 

    Bald ist es so weit: 12 Stars stellen sich der großen Herausforderung in Australien. Die Kandidaten müssen sich bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ harten Prüfungen stellen.

    Doch die Dschungelprüfungen sind nicht die einzige Herausforderung. Auch das Dschungel-Klo bringt die Promis jedes Jahr an ihre Grenzen. Denn das Plumpsklo empfinden viele Stars als eklig. Die Busch-Toilette ist eine einfache Holzkonstruktion mit Plastikbrille und einem Loch. Privatsphäre? Fehlanzeige! Hubert Fella hat nun einen Geheimtrick.

    Hubert Fella im Dschungelcamp 2026
    Dschungelcamp 2026: Hubert Fella leidet an unheilbarer Krankheit

    Hubert Fella will Klo-Trick anwenden

    Hubert Fella hat einen Vorteil. Denn sein Mann Matthias Mangiapane war bereits im Dschungelcamp und gibt ihm wichtige Tipps. Bezüglich der Busch-Toilette hat er einen Geheimtrick: „Wenn du in den Prüfungen bist, gehst du dort auf die Dixi-Klos. Da kannst du besser aufs Klo, als wenn du auf die große Schüssel gehst“, sagt er zu seinem Liebsten laut der „Bild“-Zeitung. Hubert Fella will also fernab der Kameras auf hygienischere Dixi-Klos am Set der Prüfungen setzen.

    Diese werden nicht nur regelmäßig gereinigt, sondern man hat dort auch seine Privatsphäre. Der Plan geht natürlich nur auf, wenn Hubert Fella in die Prüfungen gewählt wird – in der ersten Woche entscheiden das die Zuschauer, in der zweiten Woche die Mitcamper.

    „Ich möchte auf jeden Fall besser als Matthias werden“

    Ihm wurde auch verraten, welche Pritsche er im Dschungelcamp auswählen soll. Ein weiterer Hack: „Matthias sagte, das Wasser muss abgekocht werden, weil es total nach Rauch stinkt und eklig schmeckt. Aber er sagt auch, ich muss direkt viel trinken.“ Hubert Fella hat laut der „Bild“ im Dschungelcamp ein Ziel: „Ich möchte auf jeden Fall besser als Matthias werden und im Finale sein. […] Für mich ist das Dschungelcamp das Höchste, was du als Realitystar erreichen kannst.“

    RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.

