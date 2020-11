Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs treffen sich am Mittwoch zum Corona-Regeln. Fakt ist: Die Maßnahmen werden verschräft und der Lockdown wird verlängert. Nun ist auch klar, welche Regeln an Weihnachten und Silvester gelten.

Die Infektionszahlen sind weiter gestiegen – Lockerungen wird es also erstmal nicht geben. Der Lockdown soll bis zum 20. Dezember 2020 gelten und um zwei Wochen verlängert werden, wenn die Zahlen nicht massiv gesunken sind. Nun ist aber auch klar: Es gilt eine Ausnahmeregelung zwischen dem 23. Dezember 2020 und 1. Januar 2021!

Diese Regeln gelten zu Weihnachten

Zu Weihnachten dürfen sich demnach Familienmitglieder aus mehreren Haushalten treffen. Insgesamt bis zu 10 Personen wären dann erlaubt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Kinder unter 14 Jahren sind von der Regel ausgenommen.

Selbstquarantäne vor den Feiertagen

Die Länderchefs rufen die Bürger laut dem Beschluss auf, sich vor den Feiertagen in Selbstquarantäne zu geben – so soll man sich und Familienmitglieder schützen. Die Gefahr von Corona-Infektionen soll eingedämmt werden. “Dies kann durch ggf. vorzuziehende Weihnachtsschulferien ab dem 19.12.2020 unterstützt werden”, heißt es in dem Beschlussentwurf.

Kein Böllervbot zu Silvester

Nun sind auch die Regeln zu Silvester klar! Denn bisher hieß es, dass Böller und Raketen verboten sind und nicht verkauft werden dürfen. Das ist nun wohl doch nicht der Fall: Silvesterfeuerwerk darf gekauft und gezündet werden. Aber auf öffentlichen Plätzen ist das nicht erlaubt – so sollen größere Menschenveransammlungen verhindert werden.

Maskenpflicht soll erweitert werden

Doch nicht nur Weihnachten oder Silvester, sondern zahlreiche andere Punkte stehen auf der Agenda. Das größte Streitthema waren zuletzt die Schulen – auch hier könnte es eine Einigung geben. Auch die Maskenpflicht soll erweitert werden und soll künftig auch VOR Geschäften oder auf Parkplätzen gelten. Die Menschen sollen ihre Weihnachtseinkäufe vor allem in der Woche machen und Arbeitgeber sollen prüfen, ob nicht Homeoffice möglich ist. Schon gelesen? Knallhart-Regeln: Lockdown soll bis Januar 2021 verlängert werden!