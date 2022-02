Diese 4 Sternzeichen sind toxisch

Um ein unbeschwertes Leben führen zu können, braucht man Leute um sich, die einen gut tun. Toxisches Verhalten ist davon genau das Gegenteil. Laut dem Horoskop ist das bei einigen Sternzeichen aber besonders ausgeprägt.

Wenn man neue Menschen kennlernt, wirken sie meist oft nett oder emphatisch. Doch wenn sich daraus eine engere Freundschaft entwickelt oder sogar eine Partnerschaft in Aussicht ist, ändern sie plötzlich ihr Verhalten und nehmen toxische Züge an. Es ist eben manchmal nicht ganz einfach, die Richtigen von Falschen zu unterscheiden. Vielleicht sollte man dann mal einen Blick ins Horoskop werfen. Denn vier Sternzeichen können besonders toxisch sein.

Diese 4 Sternzeichen sind besonders toxisch

Skorpion

Skorpione können besonders schnell eifersüchtig und rachsüchtig werden. Das kann in Beziehungen zu einem großen Problem werden. Denn oft hat das Sternzeichen ein Vertrauensproblem und misstraut anderen Menschen. Streit ist da meist vorprogrammiert – zudem hat er es auch drauf, seinen Partner in vielen Lebenslagen zu kontrollieren, was eine Partnerschaft beinahe unmöglich macht. Deshalb zählen Skorpion-Geborene zu den toxischen Sternzeichen überhaupt.

Zwillinge

Zwillinge sind sehr unsicher – das wirkt sich auch auf ihr Verhalten aus. Ungewollt haben sie toxische Eigenschaften, was es für ihr Umfeld nicht gerade leicht macht. Sie haben zudem einen Mangel an Selbstreflektion und setzen sich nicht mit ihren Ängsten oder Wünschen auseinander. Deshalb stehen sie sich bei Beziehungen oder Freundschaften selber im Weg. Das Sternzeichen braucht in vielen Dingen einfach viel Zeit, um Vertrauen aufzubauen.

Löwe

Der Löwe ist sehr stolz – was aber gleichzeitig auch seine größte Schwäche ist. Das Sternzeichen geht mit sich zu hart ins Gericht und ist sehr selbstkritisch. Deshalb ist er teilweise auch viel zu oft mit sich selbst beschäftigt und die Welt muss sich einfach oft um sie drehen – das nehmen andere als toxisch war. Mit dem Sternzeichen ist es daher vielleicht nicht immer ganz einfach.

Steinbock

Eigentlich nimmt man den Steinbock als vertrauenswürdige Person wahr. Das Sternzeichen hat jedoch ein toxisches Talent und nutzt die Schwächen der anderen aus und manipuliert andere Personen sogar. Bei dem Verhalten steckt meist oft Neid dahinter. Dabei meinen es Steinbock-Geborene gar nicht böse – aber dennoch sollte man aufpassen, was man ihnen anvertraut. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen können richtig hinterhältig sein