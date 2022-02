Diese 4 Sternzeichen können richtig hinterhältig sein

Es ist nicht immer ganz einfach zu erkennen, wer gute oder böse Absichten hat – gerade dann, wenn man neue Menschen kennenlernt. Doch vielleicht sollte man dann einen Blick auf das Geburtsdatum werfen. Denn laut dem Horoskop sind einige Sternzeichen besonders hinterhältig.

In dem Streifen „Girls Club – Vorsicht bissig!“ lieferten sich Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried und Lacey Chabert einen heftigen Zickenkrieg. Doch auch im wahren Leben wirken einige Leute arrogant, zickig oder sind sogar hinterhältig. Manchmal kommen bei einigen die schlechten Eigenschaften schnell ans Licht, bei anderen dauert es etwas länger. Besonders vier Sternzeichen können ziemlich hinterhältig sein und meinen es nicht ernst.

Diese 4 Sternzeichen sind hinterhältig

Zwillinge

Zwillinge haben zwei Gesichter – das ist bereits bekannt. Genau deshalb können sie ihre hinterhältige Seite auch erstmal gut vor anderen verstecken, aber früher oder später kommt diese zum Vorschein. Zwilling-Geborene können anderen immer perfekt etwas vorspielen und verfolgen nur ihre eigenen Ziele – dabei nehmen sie auf niemanden Rücksicht. Denn sie wollen ihre Vorhaben um jeden Preis erreichen. „Gute Miene zum bösen Spiel“ lautet das Motto des Sternzeichens und fällt anderen ziemlich oft in den Rücken. Ganz schön fies!

Skorpion

Der Skorpion ist sehr mysteriös und ist deshalb sehr schwer einzuschätzen. Er lässt kaum in seine Gefühlslage hineinblicken – deshalb sind andere bei ihm immer verunsichert. Er überrascht jedoch nicht mit Worten, sondern Taten – und diese können durchaus auch unangenehm sein. Er will seine Ziele erreichen und würde dafür sogar über Leichen gehen – er schreckt auch nicht zurück, sein Umfeld zu manipulieren. Dafür hintergeht er auch öfter andere, um seine Pläne zu erreichen.

Löwe

Der Löwe ist eigentlich sehr lieb und herzlich – aber nur, wenn er es will. Denn er denkt auch öfter einfach nur an sich und nimmt keine Rücksicht auf andere. Denn schließlich geht es ihm nur um sein eigenes Wohl. Wenn er Probleme hat, sollen ihm Freunde helfen – wenn jedoch Bekannte mal Hilfe von ihm brauchen, lässt er sie sitzen. Und genau wie der Widder würde das Sternzeichen auch nicht zurückschrecken, andere zu hintergehen, um an seine Ziele kommen. Besonders im Job sollte man aufpassen, dass man von dem Löwen nicht von der Karriereleiter geschubst wird.

Widder

Der Widder ist eigentlich sehr loyal zu anderen. Dennoch ist es so, dass das Sternzeichen immer zuerst an sein eigenes Wohl denkt und Freunde erstmal hinten anstehen müssen. Das kann Freundschaften mit dem Sternzeichen manchmal ziemlich belasten. Er lässt zwar nicht gerne Freunde im Stich, aber würde es dennoch tun, wenn er dadurch einen Vorteil hätte. Das Sternzeichen ist also definitiv mit Vorsicht zu genießen. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind chronisch unglücklich