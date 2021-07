Diese 4 Sternzeichen sind total schüchtern

Die einen sind extrovertiert, die anderen halten sich eher komplett zurück: Es gibt einige Menschen, welche besonders schüchtern sind. Diese Charaktereigenschaft trifft laut dem Horoskop vor allem auf einige Sternzeichen zu.

Jeder ist vom Charakter her anders – die einen sind eher selbstbewusst, die anderen halten sich meist immer zurück. Bei neuen Bekanntschaften sind sie eher distanziert und finden eher selten Anschluss. Das liegt einfach daran, dass sie extrem schüchtern sind. Auf einige Sternzeichen trifft das ganz besonders zu.

Diese Sternzeichen sind schüchtern

Steinbock

Ob im Job oder im Freundeskreis – immer wieder kann man auf neue Leute treffen. Der Steinbock fühlt sich in der Gegenwart von neuen oder auch zu vielen Leuten einfach unwohl und würde sich am liebsten zurückziehen. Für Steinbock-Geborene bedeuten zu viele Menschen einfach nur Streß, denn er hat einfach lieber seine Ruhe. Dem Sternzeichen fällt es zudem extrem schwer, auf andere Leute zuzugehen – stattdessen macht er lieber dicht.

Jungfrau

Die Jungfrau denkt vor allem über sehr viele Sachen nach und würde niemals unüberlegt handeln. Sie hat zudem eine sehr sensible Ader und wirkt daher sehr zurückhaltend – sie würde also nie einfach so auf Leute zugehen. Kritik oder auch harte Worte nimmt sie sich sehr zu Herzen. Generell wirkt das Sternzeichen sehr ruhig und wird von ihrem Umfeld daher oft als schüchtern wahrgenommen.

Fische

Fische sind ziemlich sensibel. Da überrascht es wenig, dass das Sternzeichen sehr schüchtern ist. Genau wie der Steinbock oder die Jungfrau fällt es dem Sternzeichen schwer, auf andere Leute zuzugehen oder braucht sehr lange, um aufzutauen. Es ist aber auch nicht ganz ausgeschlossen, dass sie sich anderen Menschen öffnen – dazu brauchen Fische-Geborene jedoch sehr viel Zeit und man sollte nichts überstürzen.

Krebs

Der Krebs wirkt schüchtern – das hat vor allem den Grund, dass er lieber zuhört, als zu sprechen. Und wenn er mal was sagt, sind die Worte sehr bedacht. Das Sternzeichen will damit einfach vermeiden, vorzeitige Schlüsse zu ziehen oder in ein Fettnäpfchen zu treten. Positiv dabei ist, dass das Sternzeichen zu einer der besten Zuhörer gehört und für andere immer ein offenes Ohr hat.