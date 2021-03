Diese 4 Sternzeichen sind ohne Partner glücklicher

Für die meisten ist eine Beziehung besonders wichtig und wollen mit ihrem Partner bis ans Ende des Lebens gehen. Laut dem Horoskop gibt es aber drei Sternzeichen, welche lieber Single sind.

Einige wollen einfach nicht alleine sein – entweder sind sie seit Ewigkeit vergeben oder stürzen sich von einer Beziehung in die nächste. Es gibt aber auch die Leute, welche als Single total happy sind – eine Beziehung engt sie viel zu sehr ein und leben deshalb lieber alleine. Sie fühlen sich so viel wohler und können unbeschwerter leben. Das trifft ganz besonders auf drei Sternzeichen zu.

Diese 4 Sternzeichen sind lieber Single

Zwilling

Eine Beziehung geht der Zwilling eher gar nicht oder nur sehr selten ein. Denn er fühlt sich einfach viel zu eingeengt und lebt deshalb lieber alleine. Denn auch Kompromisse geht das Sternzeichen nur ungern ein, welche man aber in einer Beziehung möglicherweise machen müsste – das ist ihm einfach zu anstrengend und will seine Freiheit in vollen Zügen genießen. Ein Partner an seiner Seite wäre da eher nur ein Hindernis.

Wassermann

Der Wassermann liebt seine Unabhängigkeit – genau deshalb geht er lieber als Single durchs Leben und hat daher wenig Interesse an Beziehungen. Die Zuneigung, welche er braucht, holt er sich lieber bei Freunden oder der Familie. Und sollte er sich doch mal auf eine Beziehung einlassen, will er dennoch seine Freiheiten haben – deshalb wäre eine offene Beziehung möglicherweise die wohl beste Variante für das Sternzeichen.

Schütze

Der Schütze liebt es, andere Leute kennenzulernen und auch zu flirten. Gegen One-Night-Stands hat das Sternzeichen auch nichts – aber eine feste Bindung? Das kommt für Schütze-Geborene eher weniger in Frage. Denn sie wollen ihre Freiheit in vollen Zügen genießen, denn er will seine Abenteuerlust weiter ausleben und das könnte sich mit einem Partner an der Seite eher schwierig gestalten. Deshalb bleibt das Sternzeichen lieber gerne alleine.

Jungfrau

Die Jungfrau ist sehr perfektionistisch und es muss einfach alles nach Plan laufen. Meist steht das Sternzeichen mit beiden Beinen im Leben – ein Mann an ihrer Seite wäre da nur ein “Hindernis”, denn Jungfrau-Geborene kommen einfach super alleine klar. Sie kümmert sich um ihre Ziele – ein Mann könnte sie davon nur abhalten und “braucht” sie daher nicht. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen betrügen oft ihren Partner