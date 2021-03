In einer Beziehung ist Vertrauen besonders wichtig. Treue ist der wichtigste Grundsein in einer Beziehung. Doch laut dem Horoskop scheinen es genau damit einige Sternzeichen nicht ganz so ernst zu nehmen.

Das Sternzeichen sagt einiges über den Charakter aus – das betrifft auch das Verhalten in einer Beziehung. Für die meisten Menschen kommt ein Seitensprung absolut nicht in Frage – es gibt aber auch andere, welche es damit nicht so genau nehmen und ihren Partner regelmäßig betrügen. Sie neigen oft dazu, fremdzugehen – das wird auch durch das Sternzeichen beeinflusst.

Diese Sternzeichen gehen oft fremd

Widder

Wenn der Widder jemand kennenlernt, schwebt er auf Wolke sieben und kann kaum von seinem Partner loslassen. Doch wenn die verliebte Phase vorbei ist und der Alltag einkehrt, wird ihm schnell langweilig. Dann scheut er sich schon auch mal nach anderen um und neigt zu einem Seitensprung, denn er braucht einfach die Anwechslung – und diese holt er sich dann auch. Und auch lange Affären sind bei dem Sternzeichen absolut nicht ausgeschlossen.

Zwilling

Der Zwilling braucht ebenfalls die Abwechslung und landet gerne auch mal mit jemanden anderen im Bett. Sie haben kein Problem damit, ihren Partner zu betrügen. Besonders anfällig ist das Sternzeichen dann, wenn es ohne seinem Partner unterwegs ist und auf eine anziehende Person trifft. Zwilling-Geborene können dann einfach nicht anders und suchen das Abenteuer.

Schütze

Der Schütze ist sehr neugierung – in allen Bereichen. Das Sternzeichen geht selten eine Beziehung ein – und wenn doch, kommt es hin und wieder vor, dass er auch mal fremdgeht. Mit der Treue nimmt er es definitiv nicht ganz so ernst! Besonders wenn ihm die Beziehung zu langweilig ist, schaut er sich nach Abenteuern um und hat absolut kein Problem mit einem Seitensprung oder einer längeren Affäre.

Waage

Die Waage legt eigentlich viel Wert auf ihre Beziehung. Wenn es jedoch mal zum Zoff mit dem Partner kommt, sucht das Sternzeichen dann Trost bei jemand anderen – das kann dann auch mal ein Seitensprung sein. Zwar neigen Waage-Geborene zum Fremdgehen – eine längere Affäre kommt für sie aber dennoch nicht in Frage. Die Seitensprünge passieren eher “versehentlich” – aber sie kommen eben schon mal vor. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen werden oft betrogen