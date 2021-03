Wenn man in der Beziehung betrogen wird, kann das sehr schmerzhaft sein. Das Vertrauen ist dann meist komplett zerstört und es kommt nicht selten vor, dass man sich dann auch trennt. Einige Sternzeichen werden laut dem Horoskop besonders oft betrogen.

In einer Beziehung ist vor allem Treue besonders wichtig. Sollte der Partner dann doch mal fremdgehen, ist der Schmerz riesig und hat einen riesigen Vertrauensverlust zur Folge. Der Betrogene versteht die Welt nicht mehr und der Schmerz ist einfach riesig. Es gibt einige Sternzeichen, welche von ihrem Partner besonders oft betrogen werden.

Diese Sternzeichen werden oft betrogen

Stier

Der Stier hat zunächst riesige Probleme damit, jemanden zu vertrauen. Und lässt er sich doch mal auf eine Beziehung ein, ist er zunächst sehr misstrauisch. Das Sternzeichen ist extrem eifersüchtig – oft erreicht damit genau das, was er eigentlich nicht will: Der Partner geht fremd. Denn die sture und eifersüchtige Art können den Partner tatsächlich in die Arme eines anderen treiben.

Jungfrau

Die Jungfrau ist ein Gewohnheitsmensch und alles muss nach Plan laufen – auch in der Beziehung. Sind schon längst die Gefühle raus und flirtet der Partner bereits mit jemand anderem, verschließt sie eher die Augen – eigentlich müsste sie da schon handeln. Das Sternzeichen wartet einfach immer ab, aber genau das ist das Problem – irgendwann ist es zu spät und dann ist es auch schon passiert: Die Jungfrau wurde von ihrem Partner betrogen.

Krebs

Der Krebs liebt seinen Partner über alles und klebt praktisch an ihm fest. Das Sternzeichen überschattet seinen Partner mit pausenlosen Liebeserklärungen – aber genau hier liegt das Problem. Denn er fühlt sich irgendwann zu sehr eingeengt. Das führt dann eher zu einem ablehnenden Verhalten und sein Liebster kann sich dann auch zu jemand anderen hingezogen fühlen. Ein Seitensprung ist dann nicht ganz ausgeschlossen!

Steinbock

Und dann wäre auch noch der Steinbock! Mit der introvertierten Art kommt nicht jeder klar und wird auch oft als Desinteresse bei deinem Partner abgestempelt. Sein Liebster könnte dann schnell abgeschnappt sein und Trost bei anderen suchen – das kann dann auch in einer Affäre enden. Deshalb wird der Steinbock oft in der Liebe enttäuscht.