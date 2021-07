Diese 4 Sternzeichen können am besten küssen

Nichts ist magischer als der erste Kuss! Denn damit kann theoretisch die große Liebe beginnen. Laut dem Horoskop können einige Sternzeichen besonders gut küssen. Ob du vielleicht auch dazu gehörst?

Beinahe jeder sagt von sich selber, dass er gut küssen kann. Doch mal ehrlich: Auf jeden trifft das wohl nicht ganz zu. Es gibt die Menschen, welche einfach leidenschaftlich küssen gehen. Der Knutscher bleibt uns dann lange in Erinnerung! Einige Sternzeichen sind laut dem Horoskop besonders gute Küsser.

Diese 4 Sternzeichen sind die besten Küsser

Fische

Fische wollen ihrem Partner besonders gut gefallen. Deshalb wollen sie beim Küssen gut performen und ihm zeigen, was sie drauf haben. Und tatsächlich können sie richtig gut küssen! Dabei sind sie aber auch etwas vorsichtig und manchmal etwas verspielt – das kommt bei dem anderen besonders gut an. Ganz besonders genießt er Zungenküsse in vollen Zügen – das wird sein Partner auch merken.

Löwe

Und auch der Löwe gehört zu den besten Küssern. Das Sternzeichen liebt vor allem Zungenküsse und will seinen Partner beeindrucken. Und das schafft er auch immer wieder! Denn wenn ein Sternzeichen seine Leidenschaft beim Küssen richtig zeigt, dann ist es der Löwe. Seine Lippen sind zudem extrem weich und zärtlich. Und manchmal liebt er es auch etwas wild – aber auch nur dann, wenn es sein Partner auch will. Ein Kuss mit einem Löwen-Geborenen ist einfach unvergesslich.

Stier

Der Stier gehört zu den den leidenschaftlichen Sternzeichen überhaupt – das zeigt er auch beim Küssen, wo er sich mächtig ins Zeug legt. Und gibt es mal Krach, versöhnt er sich mit langen Küssen bei seinem Partner. Zudem lieben Stier-Geborene ein langes Vorspiel – auch da kommen die Lippen voll zum Einsatz. Das Sternzeichen liebt es, seinen Partner zu verwöhnen – das beweist er auch immer wieder auf’s Neue.

Widder

Bei einem einzigen Knutscher bleibt es beim Widder nie. Das Sternzeichen mag lange und intensive Küsse – das kann auch mal mehrere Stunden gehen. Die Romantik gehört bei ihm in den Vordergrund. Dabei ist Sex nicht die oberste Priorität – sie wollen einfach nur Zweisamkeit mit ihrem Partner genießen. Wer einmal von dem Sternzeichen verführt wurde, will am liebsten schnellstmöglich eine Wiederholung. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sollten einen Löwe-Geborenen daten!