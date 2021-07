Diese 3 Sternzeichen sollten einen Löwe-Geborenen daten!

Ob Schmusekätzchen oder Raubtier – eine Beziehung sowie das Liebesleben kann bei Löwen-Geborenen sehr aufregend sein. Und das Beste: Ihm kann man vertrauen und er kann seinen Partner glücklich machen. Einige Sternzeichen sollten sich den Löwen genauer anschauen und ihn sofort daten!

Der Löwe ist leidenschaftlich, selbstbewusst und aufgeschlossen. Kein anderes Sternzeichen strahlt so viel Selbstsicherheit und Optimismus aus, wie der Löwe. Mit ihm kann man die besten Gespräche führen und auch im Bett wird es mit dem Sternzeichen definitiv nicht langweilig. Ihm ist es zudem sehr wichtig, dass es seinem Partner gut geht und mit ihm erlebt man immer wieder neue Abenteuer. Löwe-Geborene sind eine riesige Bereicherung – und einige Sternzeichen würden richtig gut zu ihm passen.

Diese 3 Sternzeichen würden gut zu Löwe-Geborene passen

Waage

Der Löwe liebt den Spaß und mit ihm erlebt man immer wieder neue Abenteuer. Das imponiert die Waage sehr – daher würden die beiden Sternzeichen perfekt zusammen passen. Denn den beiden würde einfach nie langweilig werden. Zwar sind die Verhaltensweisen der Sternzeichen in einigen Punkten etwas unterschiedlich, aber sie ergänzen sich sehr. Die Waage schätzt zudem sehr das temperamentvolle Feuer beim Löwen. Sie wirkt zudem sehr beruhigend auf ihn, wenn sich der Löwe mal in einer Stresssituation befindet. Die beiden lieben auch den Luxus. Zudem wollen beide eine Familie gründen.

Skorpion

Der Löwe und Skorpion passen sehr gut zusammen. Der Skorpion ist manchmal etwas zurückhaltend, der Löwe geht da schon mehr in die Offensive – so ergänzen sich die beiden optimal. Die beiden können sich außerdem komplett aufeinander verlassen und können interessante Gespräche führen, dass das Niveau auf der gleichen Höhe ist. Und auch auf emotionaler und sexueller Ebene stimmt die Chemie zwischen den beiden Sternzeichen einfach perfekt. Zwar können sie sich auch manchmal auf die Nerven gehen, aber die Zuneigung und Gefühle sind zueinander extrem stark. Der Skorpion kann sich also glücklich schätzen, einen Löwe-Geborenen an seiner Seite zu haben – sie wären das absolute Traumpaar!

Zwillinge

Zwillinge und der Löwe haben viele Gemeinsamkeiten – deshalb würden die beiden auch perfekt zusammen passen. Wenn der Zwilling die Möglichkeit hat, einen Löwen zu daten, sollte er die Chance unbedingt wahrnehmen! Die beiden Sternzeichen sind abenteuerlich, genießen das Leben und faszinieren sich gegenseitig. Zwischen den beiden herrscht einfach nur Harmonie und haben extrem viel Spaß zusammen. Bei Luft-Feuer-Kombinationen gibt es aber auch einige Hindernisse: So hat der Zwilling manchmal andere Interessen. Aber der Löwe kommt ihm entgegen und geht auf ihn ein – so hat die Partnerschaft jedenfalls eine lange Überlebensdauer. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen spinnen oft Intrigen