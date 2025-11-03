Diese 4 Sternzeichen freuen sich auf Weihnachten 2025

Die besinnliche Zeit steht in den Startlöchern und schon bald haben die Weihnachtsmärkte geöffnet. Einige Sternzeichen freuen sich laut dem Horoskop schon jetzt auf das Fest.

Die meisten Menschen genießen derzeit den Herbst – aber Weihnachten rückt immer näher. Die Supermärkte sind bereits voll von Weihnachtsleckereien und die ersten Weihnachtsmärkte eröffnen bald auch schon. Einige Sternzeichen können die festliche Stimmung kaum abwarten und zählen schon jetzt die Tage bis Weihnachten.

Diese Sternzeichen können es kaum bis Weihnachten abwarten

Schütze

Der Schütze ist für seine Abenteuerlust bekannt. In der Weihnachtszeit sieht das Sternzeichen oft die Gelegenheit, die Ruhe zu genießen und einen Gang zurückzuschalten. Die Zeit mit den Freunden und der Familie zu verbringen, ist für ihn die schönste Zeit des Jahres. Er hegt eine starke Verbindung zu seinen Liebsten – das wird vor allem in der besinnlichen Zeit ersichtlich.

Zwillinge

Der Zwilling freut sich auf intensive Gespräche mit seinen Liebsten und liebt das Beisammensein in einer großen Runde. Er freut sich natürlich auch auf den Glühwein auf den Weihnachtsmärkten und auf das Kaufen von Weihnachtsgeschenken für seine Liebsten. Die Freude auf die besinnliche Zeit beginnt bei dem Zwilling schon lange vor dem Fest. Da darf die Weihnachtsfeier mit den Kollegen natürlich auch nicht fehlen.

Krebs

Der Krebs macht sich schon früh Gedanken zum Weihnachtsfest. Für ihn zählt eher weniger das Fest als solches – sondern das, was es ausmacht: Leckeres Essen, Gespräche mit den Liebsten oder kleine Gesten, die verbinden. Zudem lässt er sich auch immer etwas Kreatives für Weihnachtsgeschenke einfallen. Die Weihnachtszeit bietet eine perfekte Gelegenheit für Krebse, ihre Fürsorglichkeit und Liebe zu zeigen. Die festliche Stimmung eignet sich besonders dafür, um unvergessliche Momente mit der Familie zu erleben.

Stier

Der Stier bereitet sich schon jetzt auf die Weihnachtszeit vor und dekoriert seine Wohnung, legt bereits sein Outfit für Heiligabend fest und hat beinahe schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Die Möglichkeit, Geschenke auszuwählen und zu geben, liebt der Stier besonders. Er verbringt über die Festtage viel Zeit mit der Familie und Freunden – und ist deshalb für das Sternzeichen DAS Highlight des Jahres.