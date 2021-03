Diese 4 Sternzeichen finden immer den falschen Partner

Mit der Liebe ist es manchmal gar nicht so einfach! Es hat wohl jeder schon mal erlebt: Man verliebt sich in seinen Traumprinzen und am Ende wird man doch bitter enttäuscht. Das könnte laut dem Horoskop vor allem auch am Sternzeichen liegen.

Da sind sich wohl alle einig: Die Suche nach Mr. Right kann manchmal ganz schön anstrengend sein! Zwar ist verliebt sein ein total tolles Gefühl – aber die Liebe hat auch Schattenseiten, denn man kann schließlich auch enttäuscht werden und dann bleibt der Liebeskummer wohl nicht aus. Besonders einige Sternzeichen scheinen einfach immer Pech in der Liebe zu haben und geraten oft an den falschen Partner.

Diese Sternzeichen verknallen sich immer in den Falschen

Schütze

Der Schütze ist einfach immer optimistisch – auch in der Liebe. Doch gerade dort liegt der Fehler! Denn wenn sich das Sternzeichen in jemanden verknallt hat, blendet er manchmal aus, dass der andere vielleicht gar nichts von ihm will. Umso größer ist anschließend die Enttäuschung! Beziehungen kommen bei dem Sternzeichen kaum zu Stande, weil besonders Girls sich immer in den falschen Typen vergucken.

Skorpion

Der Skorpion ist das ganze Gegenteil vom Schützen – und zwar selbstbewusst! Doch auch das kann in der Liebe zu Problem führen. Denn wenn sich der Skorpion in jemanden verliebt hat, geht das Sternzeichen davon aus, dass der andere ihn ebenfalls total toll findet. Das ist aber öfter einfach gar nicht der Fall! Umso größer ist dann für Skorpion-Geborene der Schock, wenn ihnen klar wird, dass ihr Schwarm doch kein Interesse an ihnen hat.

Widder

Widder sind vor allem starke Persönlichkeiten, aber eben auch stur. Sie verlieben sich immer in Menschen, welche nur wenig oder gar kein Interesse an ihnen haben. Doch statt aufzugeben, kämpft das Sternzeichen weiter um die Person – obwohl das eigentlich hoffnungslos ist. Der Widder will damit zeigen, wie toll er doch ist – doch genau das stößt bei seinem Schwarm noch mehr auf Ablehnung.

Krebs

Die Krebs-Lady ist sehr sensibel. Bis sie zu jemanden Vertrauen hat, kann es schon eine Weile dauern. Doch wenn sie sich doch mal auf jemanden einlässt, kann es sein, dass sich das Sternzeichen schnell verliebt. Doch während sie dann an eine Beziehung denkt, will er eher nur eine Freundschaft – das merkt sie viel zu spät und ist danach einfach bitter enttäuscht. Und sollte sich doch mal ein Kerl in sie verlieben, wird das Sternzeichen meist nur ausgenutzt. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen betrügen oft ihren Partner