Diese 3 Sternzeichen weinen besonders oft

Einige Menschen zeigen gar keine Emotionen, andere umso mehr: In einigen Situationen kann man seine Tränen dann auch nicht zurückhalten. Laut dem Horoskop weinen einige Sternzeichen besonders oft.

Einige wollen sich nichts anmerken lassen. Doch in einigen Momenten kochen die Emotionen über – dann fällt es auch schwer, die Tränen zu unterdrücken. Riesige Freude, Trauer oder einfach nur Euphorie – es gibt viele Gründe, weshalb schon mal Tränen fließen können. Manche Leute bekommen schon bei der kleinsten Sache ziemlich feuchte Augen. Einige Sternzeichen sind besonders nah am Wasser gebaut.

Diese Sternzeichen weinen oft

Krebs

Krebse sind besonders emotional und können ihre Gefühle nur schwer unterdrücken. Er hat auch kein Problem damit, seine Gefühle zu unterdrücken oder sich für seine Tränen zu schämen. Für seine Mitmenschen ist er immer da – das Sternzeichen kümmert sich oft auch um die Probleme von anderen. Dabei steckt er seine Sorgen auch öfter zurück. Krebs-Geborene zeigen oft ihr Mitgefühl für sein Umfeld und kann auch schnell feuchte Augen bekommen.

Löwe

Wir alle wissen: Der Löwe ist selbstbewusst und kann auch schon mal ein echter Sturkopf sein. Das Sternzeichen hat aber auch eine sehr emotionale Seite. Genau wie der Krebs hat der Löwe auch kein Problem damit, seine Emotionen zu zeigen und lässt tief in seine Gefühlswelt blicken. Besonders die Schicksale von anderen nehmen ihn mit – das kann ihn schon mal aus der Fassung bringen. Generell ist das Sternzeichen nah am Wasser gebaut und verdrückt öfter mal eine Träne – sogar dann, wenn er eine traurige Szene in einem Film sieht.

Skorpion

Der Skorpion hat ganz klare Ziele im Leben und kann mit Smalltalk nichts anfangen, denn er hasst Oberflächlichkeit. Er führt lieber tiefgründige Gespräche – doch genau hier kann er auch schon mal schnell weinen, wenn ihm etwas berührt. Das Sternzeichen kommt oft kühl und hart rüber – aber besonders in seinem engerem Umfeld zeigt er auch oft seine Gefühle und lässt seinen Emotionen freien Lauf. Das Problem: Er selbst kann mit seinen Gefühlen nur schwer umgehen – deshalb fließen bei dem Sternzeichen auch sehr oft die Tränen… Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind besonders misstrauisch