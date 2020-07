Diese 4 Sternzeichen sind besonders misstrauisch

Sich ständig wieder auf neue Leute einlassen und die Gefahr im Blick zu haben, dass man verletzt werden kann: Manche Menschen sind besonders misstrauisch und das kann auch am Tierkreiszeichen liegen! Welche Sternzeichen sind besonders misstrauisch?

Ein gewisses Misstrauen gegenüber Fremden, aber auch bei Freunden ist gar nicht mal so verkehrt. Am Ende hat sich zu oft gezeigt, wie schnell und gerne Vertrauen missbraucht wird – Vorsicht ist da besser als Nachsicht. Viel lieber würde man nur sich selbst vertrauen, als anderen: Das sind die misstrauischsten Sternzeichen!

Diese Sternzeichen vertrauen nicht so schnell

Steinbock

Die Struktur und Ordnung im Leben des Steinbock ist ein fester Bestandteil! Und so kommt es nicht gerade häufig vor, dass andere Menschen ihm nicht in den Kram passen, weil sie eben diese Struktur durcheinander bringen. Ihm fällt es sehr schwer, sich zu öffnen und anderen eine reale Chance zu geben, einen Platz in seinem Leben zu bekommen.

Stier

Gerade in Sachen Beziehung ist der Stier ein wirklich sehr misstrauisches Sternzeichen. Stiere möchten ihren Partner verteidigen und wollen eigentlich alles für seine Nummer 1 machen – was ihn schnell besitzergreifend werden lässt. Gerade, wenn der Partner mal nicht mit dem Stier unterwegs ist, zeigt sich sein volles Misstrauen. Schnell kann dieses Verhalten zur Trennung führen!

Waage

Waagen sind die großen Nachdenker und Philosophen – und so ist es nicht gerade selten, dass das Sternzeichen zu sehr darüber nachdenkt, was andere von ihm halten. Vor allem Selbstzweifel und Unsicherheit sind hier prägnant, was bei der Waage ein großes Misstrauen auslöst und sie sich gerne von anderen distanzieren.

Wassermann

Für den Wassermann ist nichts heiliger, als seine Freiheit und so macht er gerne Sachen allein. Dadurch wird er sehr misstrauisch, denn mit Menschen ist er nicht so gerne unterwegs – so kann er nicht enttäuscht werden. Für dieses Sternzeichen ist es besonders schwer sich zu öffnen. Um aber dennoch eine funktionierende Freundschaft zu führen muss der Wassermann lernen, auch anderen vertrauen zu schenken!