Diese 3 Sternzeichen sind total unzuverlässig

Wir alle haben wohl die eine Freundin, welche Sachen verspricht und nie einhalten kann oder einfach immer zu spät kommt. Das könnte laut dem Horoskop auch am Sternzeichen liegen, denn einige sind einfach total unzuverlässig.

Du hast bestimmt auch die eine Freundin, welche nie Absprachen einhält, andauernd zu spät kommt oder einfach gleich ganze Treffen platzen lässt. Dann gehört sie sicherlich zu den drei Sternzeichen, welche es mit der Zuverlässigkeit nicht ganz so genau nehmen. Sie tun das aber nicht mit Absicht, denn verärgern wollen sie sich damit nicht – es liegt einfach in ihrer Natur, dass man sich leider nicht immer auf sie verlassen kann.

Diese 3 Sternzeichen sind unzuverlässig

Widder

Der Widder ist ein Mensch, welcher es mit der Pünktlichkeit absolut nicht genau nimmt und zu Terminen oder Verabredungen einfach immer zu spät kommt. Das Sternzeichen ist bekannt dafür, total stur zu sein und nimmt es mit der Zuverlässigkeit nicht genau. Und auch, wenn er seinen eigenen Kopf hat – er hat eine sympathischen Art, weshalb ihm das schnell wieder vergisst. Das Problem: Es kommt leider immer wieder vor.

Zwilling

Der Zwilling will immer neue Sachen entdecken und liebt das Abenteuer. Dabei konzentrieren sie sich nicht auf die hauptsächlichen Sachen im Leben und vergessen schnell auch mal Verabredungen. Und das Sternzeichen kann sich auch oft nicht entscheiden. Oft macht der Zwilling nämlich mehrere Termine zur gleichen Zeit aus und entscheidet erst kurz davor, was er wahrnehmen will – so enttäuscht er immer wieder andere.

Wassermann

Während seine Freunde den nächsten Weekend-Trip planen, lässt der Wassermann einfach gar nichts von sich hören – trotz mehrmaliger Nachfragen. Das Sternzeichen mag es gerne unverbindlich – meist sind mit dem Wassermann nur kurzfristige Sachen möglich. Doch planen kann man mit dem Wassermann kaum etwas – dafür ist er einfach zu unentschlossen und zeigt zunächst kaum Interesse, da er sich nicht festlegen will. Für sein Umfeld ist das Verhalten nicht gerade einfach, da sie den Wassermann bei langfristigen Plänen einfach nie mit einbeziehen können.