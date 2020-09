Diese 3 Sternzeichen sind vergesslich

Man kann Sachen aus den verschiedensten Gründen vergessen, aber am Ende steht mindestens eine Person blöd da. Niemand wird schließlich gerne stehengelassen. Bei einigen Sternzeichen ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gedächtnis einem Sieb gleicht wesentlich höher als bei anderen.

Natürlich können wir uns nicht immer alles merken – zum Glück gibt es ja auch Helfer wie Smartphones. Doch gerade dadurch, dass wir uns immer mehr auf unser Handy verlassen, verlernen wir selber uns Dinge zu merken. Und bei einigen Menschen ist das ganz besonders schlimm. Sie vergessen bereits nach sehr kurzer Zeit Sachen! Meist machen sie das nicht mal beabsichtigt, aber nerven tut es dennoch.

Diese Sternzeichen haben nicht das beste Gedächtnis

Zwilling

Zwillinge sind viel zu sehr damit beschäftigt die Welt, um sich herum zu beobachten, als sich überhaupt irgendwas zu merken. Sie meinen es meistens nicht mal böse, aber sie haben wirklich ein starkes Aufmerksamkeitsproblem. Für das Sternzeichen sind die kleinen Dinge im Leben deutlich interessanter, als sich Verpflichtungen zu merken. Zwillinge sind häufig zu spät oder vergessen den Termin sogar komplett!

Wassermann

Auch der Wassermann ist ein total Denker. Komisch, dass er dennoch so viel vergisst. Er lebt und liebt sein Chaos – sowohl im Kopf, als auch im Leben allgemein. Da kann man das ein oder andere vergessen. Böse kann man ihm aber nicht sein, denn er steckt sein Umfeld mit seiner neusten Idee direkt an! Und so lebt das Sternzeichen einfach immer in seiner Welt und kommt damit extrem gut durch.

Waage

Wenn eine Waage beim Treffen zusagt: Erwarte am besten nicht sie dort zu finden. Das Sternzeichen ist wahnsinnig vergesslich und gerade bei Verabredungen schleift das Gedächtnis extrem. Meist nimmt sich die Waage zu viel vor, weil sie jedem gerecht werden möchte – verliert dabei schnell einfach den Überblick und vergisst Sachen schnell.