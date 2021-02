Diese 3 Sternzeichen sind immer schlecht gelaunt

Einige Menschen sind eigentlich immer gut drauf – egal, in welcher Situation sie sind. Andere sind hingegen immer schlecht gelaunt – das könnte laut dem Horoskop auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Es gibt Leute, welche schon morgens total schlecht drauf sind – das kann sich dann auch den ganzen Tag so hinziehen. Und besonders dann, wenn andere richtig gut gelaunt sind, kann sie das schnell auf die Palme bringen. Sie sehen einfach immer die negativen Seiten und können selten mal lachen. Diese Charaktereigenschaft trifft vor allem auf einige Sternzeichen zu.

Diese Sternzeichen sind immer schlecht drauf

Skorpion

Der Skorpion gönnt anderen den Erfolg nicht. Hat jemand etwas erreicht, aber er selber nicht, ist er darauf einfach total neidisch und kommt mit der Situation absolut nicht klar. Generell ist er auch immer extrem eifersüchtig – nicht nur im Job, sondern auch im Privatleben. Er lässt sich zudem schnell aus der Ruhe bringen. Der Skorpion hat auch noch ein anderes Problem: Man kann ihn kaum aufheitern.

Krebs

Der Krebs ist sehr emotional. Eine Beziehung gestaltet sich mit dem Sternzeichen alles andere alks einfach, denn er ist extrem eifersüchtig. Gibt es nur das geringste Anzeichen, dass sein Partner mit jemanden flirten könnte, fährt er seine Krallen aus und lässt seine schlechte Laune an allen aus. Er will außerdem immer seine Ziele erreichen – schafft er das nicht, kann ihm auch das sofort die Laune verderben.

Stier

So ähnlich ist das auch beim Stier. Denn auch er setzt sich viel in den Kopf – manchmal zu viel. Er will immer seine Ziele erreichen und ist dabei extrem stur – meist steht er sich dabei sogar selber im Weg. Zwar wirkt er deshalb oft schlecht gelaunt – seinen Frust lässt er aber niemals an anderen aus. Immerhin: Manchmal vergisst er sogar seine Probleme und es gibt auch Phasen, wo er doch mal gut gelaunt sein kann.