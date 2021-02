Diese 3 Sternzeichen sagen nie, was sie denken

Einige Menschen stehen zu ihren Gefühlen oder zeigen auch mal ihre Emotionen. Andere sagen jedoch nie, was sie wirklich denken. Laut dem Horoskop trifft das besonders auf einige Sternzeichen zu.

Im Leben läuft manchmal nicht immer glatt – ob Beziehungsprobleme, Streit mit der Familie oder einfach viel Stress in der Schule oder im Job. Einige reden dann mit ihrer BFF über die Probleme und schütten ihr Herz aus. Doch andere Menschen fressen alles in sich hinein und reden nicht über solche Sachen. Doch auch in alltäglichen Situation sagen sie nie, was wirklich denken – generell sind sie also sehr zurückhaltend. Diese Charaktereigenschaft trifft auf 3 Sternzeichen besonders zu.

Diese 3 Sternzeichen sagen nie ihre Meinung

Löwe

Der Löwe ist selbstbewusst und steht gerne im Mittelpunkt. Und natürlich hat er seinen Stolz – aber genau das ist sein Problem. Denn Schwäche will er gegenüber anderen nicht zeigen. Deshalb redet er kaum über seine Probleme oder sagt seine Meinung, was ihm gerade im Kopf vorgeht. Das Sternzeichen hat ein großes Herz und möchte dieses seiner Mitmenschen nicht verletzen – aber er will auch nicht, dass seins gebrochen wird. Deshalb hält er sich in vielen Dingen einfach raus, um mögliche Konflikte zu vermeiden.

Skorpion

Der Skorpion hat eine mysteriöse Art an sich und ist dadurch auch sehr geheimnisvoll. Eigentlich wirkt er nicht verletzlich – aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Das Problem: Er kann seine Gefühle oder Emotionen oft nicht zeigen – er wirkt teilweise sogar kalt oder ängstlich. Seine Mitmenschen wissen daher oft nicht, was ihm in vorgeht und kann deshalb falsch gedeutet werden – aus dem Grund wird das Sternzeichen auch oft verletzt.

Jungfrau

Bei der Jungfrau muss einfach immer alles nach Plan laufen. Und genau deshalb würde ihr auch niemand zu nahe treten wollen. Und klar: Man sollte nicht überall oder in jeder Situation seinen Senf dazugeben. Doch das Sternzeichen hält sich in jeder Lebenslage zurück und sagt nie seine Meinung – auch, um andere nicht zu verletzen. Die Menschen im Umfeld der Jungfrau können sie daher nur schwer einschätzen, was sie wirklich denkt oder fühlt.