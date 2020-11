Diese 3 Sternzeichen sind echte Einzelgänger

Einige gehen am Wochenende auf eine Party, treffen sich mit Freunden oder ziehen mit ihrer Clique durch die Straßen. Es gibt aber auch manche Menschen, welche absolute Einzelgänger sind und die Zeit lieber allein verbringen – das trifft laut dem Horoskop auf einige Sternzeichen besonders zu.

Es gibt Menschen, welche gerne andere um sich haben. Das trifft aber nicht auf alle zu: Sie verbringen die Zeit lieber allein oder ziehen sich eine Folge nach der anderen ihrer Lieblingsserie rein, während andere die Clubs unsicher machen. Und auch beruflich ziehen sie lieber ihr eigenes Ding durch, als andere mit einzubeziehen. Es gibt eben Menschen, welche eher Einzelgänger sind – besonders auf drei Sternzeichen trifft diese Charaktereigenschaft zu.

Diese 3 Sternzeichen sind lieber allein

Skorpion

Skorpione haben eine emotionale Ader und können sehr sensibel sein. Manchmal haben sie auch eine harte Schale – aber nur wenige wissen, was wirklich dahintersteckt. Denn das Sternzeichen ist lieber allein und verbringt nur selten Zeit mit Freunden. Sie mögen es auch nicht, ihre Gefühle mit jemanden zu teilen. Und auch über Probleme redet das Sternzeichen kaum mit anderen Menschen. Kurzum: Der Skorpion ist ein echter Einzelgänger in beinahe allen Lebenssituationen.

Fische

Fische haben große Pläne und auch manchmal die ungewöhnlichsten Ideen – sowohl privat als auch beruflich. Doch andere wollen sie dabei nicht ins Boot holen, sondern eher allein umsetzen. Eigentlich sind sie ein echter Teamplayer – aber halt nur in der Theorie. In der Praxis hat das Sternzeichen immer wieder Angst, dass man ihnen etwas wegnimmt und fühlen sich von anderen eingeengt – daher gehen es Fische-Geborene eher allein an.

Wassermann

Das Sternzeichen ist manchmal sehr geheimnisvoll. Zwar kommt man mit ihnen gut klar, aber trauen sich nur wenigen Menschen an. Selbst vor ihren Freunden oder der Familie behalten sie viele Dinge für sich. Daher wird man aus Wasermann-Geborenen auch nicht immer ganz schlau. Zwar haben sie eine soziale Seite, aber diese zeigen sie kaum. Das Sternzeichen verbringt auch gerne Filmabende allein, während Freunde abends oft um die Häuser ziehen. Sie brauchen einfach keine anderen Personen, um glücklich zu sein! Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen haben die besten Dates