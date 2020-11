Diese 4 Sternzeichen haben die besten Dates

Man sollten nie aufhören sich zu Daten. Egal wie lange ihr zusammen seid, man sollte nie vergessen sich auch mal zusammen auszuführen. Aber auch das Gegenteil. Wenn ihr frisch kennenlernt sind die Dates am wichtigsten. Und mit diesen Sternzeichen wirst du immer eine ganz besonders schöne Zeit haben!

Mit jemanden zusammen einzuschlafen ist eines der schönstes Gefühle. Und wenn man dann noch zusammen aufwacht: Jackpot! Die meisten Menschen lernen sich übers Internet kennen – und lieben. Doch, welche mit welchen Menschen lohnt es sich auf ein Date zu gehen und mit welchen nicht? An sich ganz klar: Wenn es passt, dann passt es. Aber einige Sternzeichen sind fast schon berühmt für ihre außergewöhnlich schönen Dates.

Mit diesen Sternzeichen wirst du die schönsten Dates haben

Stier

5-Sterne-Restaurants und die teuersten Boutiquen? Genau das Richtige für den Stier! Und auch für seine Dates, denn die bekommen nur das Beste. Der Stier liebt es Aufmerksamkeiten zu machen, gerne in Form von Blumen oder kleinen Geschenken. Wenn du also auf Romantik pur stehst, dann solltest du besonders Ausschau nach einem Menschen mit dem Sternzeichen “Stier” halten!

Waage

Das perfekte Date wirst du bei der Waage finden. Das Sternzeichen liebt es Dinge im kleinsten Detail lange im Voraus zu planen – das gilt auch für Dates. Egal ob ihr euch frisch gefunden habt oder seit einiger Zeit zusammen seid: Für die Waage ist jedes Date ein großes Highlight. Sie lieben es sich schick anzuziehen, einen romantischen Spaziergang zu zweit zu machen und anschließend Netflix and Chill zuhause. Dabei dürfen Kerzen und das passende Ambiente nicht fehlen.

Fische

Auch Fische sind die ganz großen Romantiker. Wer sie für sich gewinnt darf sich auf das volle Programm freuen. Und das Sternzeichen ist natürlich begabt darin jede noch so skurrile Situation is eine romantische zu verwandeln. Plastikstühle und -tische mit aufgewärmter Pizza vom Vortag sind keine Probleme. Hier verwandelt das Sternzeichen jede noch so unromantische Situation mit ein paar Kniffen in einen Disney-Film.

Widder

Wenn du auf Abenteuer und Spannung stehst ist der Widder der/die Richtige für dich! Denn mit diesem Sternzeichen wird dir alles andere als langweilig. Fallschirmspringen, nächtliche Wander-Trips und Lagerfeuer mitten im Wald – all das erwartet dich beim Widder!