Diese 3 Sternzeichen haben immer Zukunftsängste

Einige Menschen haben einfach immer Angst, was die Zukunft bringen könne – sei es eine schwere Krankheit oder Existenzängste. Laut dem Horoskop haben besonders drei Sternzeichen extreme Zukunftsängste.

Das Sternzeichen kann einiges über den Charakter verraten. Einige Menschen wollen ihre Zukunft vorausplanen und nichts dem Zufall überlassen. Denn in gewisser Weise haben sie Angst, was sie künftig erwartet, anstatt die Gegenwart zu genießen. Es gibt laut dem Horoskop besonders drei Sternzeichen, welche Zukunftsängste plagen.

Diese 3 Sternzeichen haben Angst vor der Zukunft

Jungfrau

Die Jungfrau ist absolut perfektionistisch. Bei dem Sternzeichen muss einfach immer alles nach Plan laufen und es darf nichts schiefgehen – auch in der Zukunft nicht. Deshalb versucht sie auch, diese vorauszuplanen. Oft verfällt sie dabei in Panik, dass doch nicht alles glattläuft oder etwas passieren könnte. Das Sternzeichen ist extrem pessimistisch und geht einfach immer vom Schlimmsten aus. Hinzu kommt, dass sie sich viele Gedanken macht – so auch über die Zukunft.

Krebs

Der Krebs macht sich generell über alles Sorgen – und ja, dazu zählt auch die Zukunft. Er hat beispielsweise große Panik, seinen Job zu verlieren und dadurch in Geldprobleme zu geraten. Und auch, ob er gesund bleibt, spielt eine große Rolle. Solche Gedanken treiben das Sternzeichen oft in den Wahnsinn. Und es kommt noch ein weiteres Problem hinzu: Das Sternzeichen hasst Veränderungen. Dass diese aber die Zukunft nun mal mit sich bringt, lässt sich nicht vermeiden – und damit kommen Krebs-Geborene einfach überhaupt nicht klar.

Steinbock

Wenn jemand zu den Workaholics gehört, dann ist es der Steinbock. Denn der Job ist dem Sternzeichen extrem wichtig. Da darf einfach nichts schiefgehen – auch in der Zukunft nicht. Doch genau davor haben Steinbock-Geborene große Angst. Sie konzentrieren sich beinahe nur auf die Arbeit und vergessen dabei manchmal die schönen Dinge im Leben. Sie haben sich viele Pläne für die Zukunft gesetzt – das Sternzeichen verfällt oft in Panik, diese nicht erreichen zu können.