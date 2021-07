Diese 3 Sternzeichen denken in einer Beziehung nur an sich

In einer Beziehung ist es besonders wichtig, dass man auch auf die Bedürfnisse des Partners eingeht. Einige sehen das jedoch anders und denken nur an sich. Diese negative Charaktereigenschaft trifft laut dem Horoskop auf einige Sternzeichen besonders zu.

An sich zu denken, ist gar nicht mal so schlecht – zumindest bis zu einem gewissen Grad. Denn Grenzen sollte man nicht überschreiten – besonders dann, wenn man in einer Beziehung ist. Denn dann sollte man auch Rücksicht auf den Partner nehmen. Das ist jedoch nicht bei allen der Fall – besonders auf einige Sternzeichen scheint das zuzutreffen, welche einfach NUR an sich denken.

Diese Sternzeichen sind in einer Beziehung die größten Egoisten

Widder

Der Widder hat ein gutes Durchsetzungsvermögen. Im Job mag das durchaus sinnvoll sein, denn dann erreicht er meist seine Ziele und hat dadurch auch Führungsqualitäten. Im Privatleben ist das eher eine negative Charaktereigenschaft – besonders in einer Beziehung. Denn auch dann denkt er nur an sich und nimmt auf seinen Partner eher selten oder gar nicht Rücksicht. Das kann oft Diskussionen oder sogar einen Streit verursachen.

Löwe

Der Löwe ist ein Beziehungsmensch – eigentlich. Dass das Sternzeichen ein riesiges Ego hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Sie haben einfach immer das letzte Wort – auch in einer Beziehung. Das sorgt dann schon auch mal für Zündstoff. Sie geben auch generell einfach den letzten Ton in einer Partnerschaft an. Das Sternzeichen will bestimmen, wohin es in den Urlaub geht oder in welches Restaurant man abends geht – sein Partner hat da einfach kein Wort mitzureden.

Schütze

Der Schütze liebt das Risiko und ist auch sehr abenteuerlustig. Da Sternzeichen kommt oft auf spontane Ideen und nimmt sich kurzfristig auch mal paar Tage frei, um einfach zu verreisen und neue Sachen zu entdecken. Ob sein Partner dabei ist oder nicht, spielt für ihn eher weniger eine Rolle. Und auch, wenn sein Schatz allein traurig zu Hause sitzen würde, stört ihn das nicht weiter – Hauptsache er hat seinen Spaß. Das ist ein ziemlich fieses Verhalten!