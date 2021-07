Diese 4 Sternzeichen sind total unromantisch

Es gibt Menschen, welche von Romantik einfach nichts halten. Einige wollen ihre Liebe einfach anders ausdrücken. Ob du wohl auch dazu gehörst? Einige Sternzeichen sind laut dem Horoskop extrem unromantisch.

Ein Strauß Blumen, ein Picknick am See oder ein total romantischer Filmabend – das kommt einem in dem Sinn, wenn man an Romantik denkt. Egal, ob Valentinstag oder einfach generell – einige haben einfach keinen Sinn dafür und sind einfach total unromantisch. Liebesbeweise kann man von ihnen nicht erwarten – sie zeigen auf einer anderen Art, dass sie ihren Partner gern haben. Es gibt einige Sternzeichen, welche besonders unromantisch sind.

Diese 4 Sternzeichen halten nichts von Romantik

Wassermann

Wenn man sich vom Wassermann am Valentinstag ein Strauß Blumen wünscht, kann man wohl lange warten. Liebesbeweise sind für ihn der absolute Horror – deshalb kann man diese auch kaum von ihm erwarten. Was aber nicht heißt, dass er seinen Partner nicht liebt – er zeigt das eben nur auf einer anderen Weise. Wenn man sich auf das Sternzeichen einlässt, sollte einem bewusst sein, dass man wohl auf Romantik eher verzichten muss.

Skorpion

Der Skorpion ist sehr geheimnisvoll und zeigt seine Gefühle eher selten. Genau das ist auch der Grund, weshalb er von Romantik einfach absolut nichts hält. Romantische Gesten wird es von ihm kaum geben – diese sind ihm ziemlich unangenehm. Er zeigt seine Liebe im alltäglichen Leben. Er würde also nie wirklich auf die Idee kommen, seinen Schatz zu verwöhnen oder ein romantisches Dinner zu planen.

Widder

Widder-Geborene sind eigentlich sehr leidenschaftlich. Im Bett können sie es also ordentlich krachen lassen. Einen Sinn für Romantik haben sie dennoch nicht. Sie verlieren sofort das Interesse, wenn sie romantische Dinge tun soll. Das Sternzeichen kommt lieber schneller zur Sache. Und es gibt noch einen Punkt: Der Widder hasst Klischees. Mit roten Rosen würde er seine Liebste also nie überraschen und Liebesfilme sind für ihn übrigens auch ein absolutes No-Go.

Zwilling

Der Zwilling ist sehr kommunikativ und plaudert für sein Leben gern. Er hat also auch kein Problem damit, seine Liebe in Worte auszudrücken und macht seinem Schatz auch immer mal wieder Komplimente. Romantische Taten sind dagegen wieder eine völlig andere Sache – die kann man von dem Sternzeichen kaum erwarten. Denn er findet es total öde, ein Dinner vorzubereiten oder seine Liebste mal so richtig zu verwöhnen. Daran hat er einfach absolut keinen Spaß.