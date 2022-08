Die Wollnys: Platzt der Traum endgültig?

Im Türkei-Urlaub muss einiges für die Auswanderung vorbereitet werden. Die Aufenthaltsgenehmigung steht dabei ganz oben auf der Liste. Peter ist für die Folierung der Küchenfront zuständig.

Im Urlaub in der Türkei müssen Silvia, Harald, Cataleya, Loredana, Estefania, Sarafina und Peter mit den Zwillingen Emory und Casey einiges für die Auswanderung vorbereiten. Neben der Fertigstellung der Einrichtung der beiden angemieteten Wohnungen steht auch das IKAMET ganz oben auf dem Programm. Das ist die Aufenthaltsgenehmigung für die Türkei und gleichzeitig auch Grundvoraussetzung für die Auswanderung. Die Familienfreunde Ina und ihr Mann Tascin unterstützten Silvia und Harald bei den Behördengängen.

Erhält die Familie das IKAMET nicht, sieht es für die Auswanderung ganz schlecht aus. Aber auch beim Möbelaufbau treten so einige Probleme auf. Silvias Schwiegersohn Peter ist für die Folierung der Küchenfront im Glitzerlook zuständig. Gelingt es ihm zur Zufriedenheit von Silvia? Loredana und Estefania checken das Nachtleben im Nachbarort Evrenseki aus. Silvias Ansage: Um Mitternacht sollen die Beiden zuhause sein. Diese Ansage wird nur in Teilen befolgt.

Das Kind von Lavinia kommt auf die Welt

Schon bald soll Lavinias Kind zur Welt kommen. Die 22-Jährige weiß aber noch nicht, wo sie das Baby zur Welt bringen möchte. Wie reagiert Silvia darauf, dass sich die Hochschwangere erst jetzt Gedanken darüber macht? Bereits in fünf Wochen soll Lavinias Kind zur Welt kommen. Für die Geburt packt die 22-Jährige mit ihrem Partner Tim ihre Kliniktasche. Hierbei stellt sich heraus, dass sich Lavinia noch nicht sicher ist, wo sie überhaupt ihr Kind zur Welt bringen möchte. In Neuss haben bereits Silvia und Sarafina gute Erfahrungen gemacht. Heinsberg wäre für sie und Tim aber deutlich näher und besser zu erreichen. Silvia begleitet Lavinia daher zum Geburtsplanungstermin ins Heinsberger Krankenhaus. Wie entscheidet sich Lavinia am Schluss?

Derweil treiben Silvia und Harald die Auswanderungspläne voran. Loredana und Estefania können aber erst nach ihren Abschlussprüfungen im Mai in die Türkei nachkommen. Eigentlich sollen sich die beiden Gedanken machen, wie sie die Zeit in der Türkei dann am besten nutzen werden. Silvia möchte nämlich nicht, dass sie ihre Zeit dort nur verstreichen lassen. Sylvana und Flo wollen ihre Hochzeit auf unbekannte Zeit verschieben. Was steckt wohl dahinter?