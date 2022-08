Die Wollnys: Casey und Emory müssen überwacht werden!

Für die beiden Frühchen Casey und Emory geht es in der neuen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ für eine Kontrolle ins Schlaflabor. Hier soll mit den Eltern Sarafina und Peter abgeklärt werden, ob sie auf die Überwachungsmonitore verzichten können.

Die beiden Frühchen Casey und Emory sind nun sechseinhalb Monate alt und sind nach wie vor zur Sicherheit an je einen Überwachungsmonitor angeschlossen. Sarafina und Peter hoffen, dass ihre Zwillinge bald auf die Monitore verzichten können. Genau das soll nun bei einer Kontrolle im Schlaflabor abgeklärt werden. Wie werden die zwei Nächte im Schlaflabor – und was kommt dabei heraus?

Lavinia und ihr Freund Tim planen, die erste Nacht in ihrer neuen Wohnung zu verbringen. Fühlen sie sich wohl in ihrem neuen eigenen Familiennest oder sehnen sie sich schnell wieder zurück ins Wollnyheim? Für Silvia, Harald, Estefania, Loredana, Cataleya, Sarafina und Peter und ihre Zwillinge Emory und Casey steht der nächste Türkei-Urlaub auf dem Plan. Im Urlaub möchte die Familie weitere Vorbereitungen für diese anstehende Auswanderung treffen. Sowohl das Kofferpacken als auch das Lernen von Türkisch-Vokabeln ist dabei eine große Herausforderung.

Die Wollnys wandern in die Türkei aus

Premiere! Die Wollnys machen Urlaub in ihren zwei frisch angemieteten Wohnungen in Ilica. Peter hat die Bestellung einer Wickelkommode vergessen. Sarafina muss die Windeln ihrer Zwillinge daher noch auf dem Sofa wechseln. Zum ersten Mal machen die Wollnys in der Türkei nicht mehr Urlaub im Hotel, sondern in ihren zwei frisch angemieteten Wohnungen in Ilica. Wie erlebt die Großfamilie diese Premiere? Und wie kommen Estefania und Loredana mit den etwas beengten Wohnverhältnissen zurecht? Die beiden Jugendlichen wollen auf jeden Fall schon mal auskundschaften, was die baldige Heimat zu bieten hat. Denn: Silvia, Harald, Loredana, Estefania, Sarafina, Emory, Casey, Peter und Cataleya wollen im Frühjahr 2022 für ein Jahr auf Probe in die Türkei auswandern.

Vor allem Peters handwerkliche Hilfe ist bei der Einrichtung der Apartments gefragt. Dabei hat er die Bestellung einer Wickelkommode völlig vergessen. Gelingt es ihm, noch schnell eine passende Wickelkommode aufzutreiben, damit Sarafina die Windeln ihrer Zwillinge nicht mehr auf dem Sofa wechseln muss? Lavinia und Tim bereiten sich währenddessen auf einen Frauenarzttermin in Deutschland vor. Mama Silvia hat bereits angekündigt, sofort nach Deutschland zu fliegen, wenn Komplikationen auftreten sollten. Die neue Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" zeigt RTLZWEI heute um 20:15 Uhr.