Die Wollnys: Steht alles vor dem Aus?

Neue Staffel, neues Baby Glück! Es steht Nachwuchs im Hause der Großfamilie in Ratheim an: Die 22-jährige Wollny-Tochter Lavinia ist im siebten Monat schwanger. Sie und ihr Freund Tim freuen sich schon sehr auf das Baby, die beiden sind seit fast einem Jahr ein Paar. Nun stehen Vorsorgetermine bei der Frauenärztin auf dem Plan. Dann wird natürlich Tim genauer unter die Lupe genommen. Vor allem Silvia fühlt dem werdenden Vater mal genau auf den Zahn.

Steht die Auswanderung vor dem Aus?

Und die Frage bahnt sich an: Kann die Familie so ihre geplante Auswanderung in die Türkei durchziehen? Mama Silvia macht sich Sorgen, ob sie ihre Tochter und ihr neugeborenes Enkelkind so schnell alleine lassen kann. Außerdem: Estefania und Loredana war die besichtigte Wohnung zu eng und zu hellhörig. Die beiden möchten dort nicht wohnen und machen das auch deutlich. Steht die Auswanderung jetzt komplett auf der Kippe?

Der Nachwuchs bei Lavinia und Tim rückt näher

Der Wollny-Nachwuchs rückt näher: In zehn Wochen ist der Geburtstermin für Lavinias Baby. Sie und Tim richten ihre neue Wohnung ein und kaufen letzte Ausstattung für das Kinderzimmer. Doch die restlichen Wollnys haben die neue Wohnung noch gar nicht gesehen und begutachten jetzt erst einmal das neue Nest der werdenden Eltern. Auch die Vorbereitungen für die Türkei-Auswanderung laufen auf Hochtouren. Ein Teil der Familie muss die Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Silvia schickt die Familie zum Passbilder machen – genauer gesagt Harald, Peter und Sarafina. Die 8-jährige Celina hat noch nicht realisiert, dass ihre geliebte Oma bald länger nicht mehr da sein wird. Wie können Sylvana und Silvia ihr das schonend beibringen? Die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ zeigt RTLZWEI ab dem 10. August 2022 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Die Wollnys: Das sind die Jobs der Familie