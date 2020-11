Die Wollnys: Ausraster von Silvia! Die Nerven liegen blank

In der neuen Folge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” haben Calantha, Estefania und Loredana ein neues Hobby entdeckt – und zwar Online-Shopping. Nahezu täglich treffen Pakete im Haus ein. Als Silvia erfährt, dass die Mädchen schon Mitte des Monats ihr Taschengeld ausgegeben haben, hat das ein Nachspiel.

Seit elf Wochen herrscht bei Familie Wollny wegen der Corona-Pandemie nun schon der Ausnahmezustand – noch immer gehen die Wollnys nur für das Nötigste vor die Tür, betreiben Homeschooling und halten sich an die selbst auferlegte Quarantäne, um die Familie (insbesondere Risikopatient Harald) vor dem Corona-Virus zu schützen. Doch der aktuelle Zustand zerrt mehr und mehr an den Nerven der ganzen Familie. Alle wünschen sich nichts sehnlicher als endlich wieder Normalität.

Corona-Situation zerrt an den Nerven

Doch weil dieser Wunsch noch immer nicht in greifbare Nähe gerückt ist, haben sich die Kids mittlerweile ein neues Hobby gesucht, um ihrem tristen Alltag ein wenig zu entfliehen: Online-Shopping! Calantha, Estefania und Loredana hängen mehr als sonst ohnehin schon am Handy und bestellen sich allerhand billigen Schnickschnack im Internet – von Kosmetika über Klamotten bis hin zu Schmuck und Accessoires. Fast täglich trudeln Pakete im Wollny-Heim ein, was Silvia zunehmend aufregt.

Kids geben ihr komplettes Taschengeld aus

Als sie dann noch entdeckt, dass die Kinder Mitte des Monats schon ihr ganzes Taschengeld ausgegeben haben, dreht sie den Mädels den Geldhahn zu. Die Kids sollen ab sofort einen vernünftigen Umgang mit ihren Finanzen lernen und müssen sich nun einen Teil ihres Taschengelds mit Arbeiten im Haushalt verdienen. Doch wie kommt das bei ihnen an? Parallel dazu versucht Silvia für Ablenkung zu sorgen und kommt auf die Idee, mit allen einen Mini-Fahrradausflug zu machen. Mit Mundschutz ausgestattet, möchte sie mit ihrer Familie eine kleine Tour ins Umland machen.

Das erste Mal soll es endlich wieder für alle gemeinsam nach draußen gehen. Doch dafür müssen zuerst die Fahrräder auf Vordermann gebracht werden, die zum Teil schon fast drei Jahre ungenutzt in der Garage stehen. Daher sollen Peter und Flo eine Komplett-Inspektion der Räder machen. Doch geht das wirklich gut und Silvias Plan auf? Führen am Ende Ärger rund ums Rad sowie aufmüpfige und shoppingsüchtige Teenies zu einem Mega-Zoff im Hause Wollny? Die Doppelfolge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” zeigt RTLZWEI am 04. November 2020 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Gewusst? Das sind die Berufe der Wollny-Töchter!