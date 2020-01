Gewusst? Das sind die Berufe der Wollny-Töchter!

Familie Wollny lässt tief in ihr Privatleben blicken. RTLZWEI zeigt derzeit neue Folgen der Kultfamilie – darin können Fans hautnah die Höhen und Tiefen der Familie miterleben. Zu Beginn stand vor allem Silvia Wollny im Fokus – doch der Nachwuchs spielt eine immer größere Rolle. Die Fans fragen sich aber: Was machen die Wollny-Töchter eigentlich beruflich?

Familie Wollny zeigt in ihrer Doku-Soap offen ihr Privatleben und gehören zu den bekanntesten Großfamilien im Fernsehen. Selbst bei der Hochzeit zwischen Sarafina Wollny und Peter Heck war RTLZWEI dabei. Sarah-Jane ist jedoch immer weniger in den aktuellen Folgen zu sehen – das hat vor allem mit ihrem Job zu tun. Aber was machen die Wollny-Töchter eigentlich beruflich? Die Wollny-Kinder arbeiten an ihrer Karriere jenseits der Fernsehkameras. KUKKSI verrät, was die Mädels sonst noch so machen…

Das sind die Jobs der Wollny-Töchter