Die Simpsons: Wurde der Ukraine-Krieg schon 1998 vorhergesagt?

Sind die Simpsons etwa Hellseher? In der Serie wurden schon einige Sachen oder gesellschaftliche Ereignisse vorhergesagt – so beispielsweise die Kandidatur von Politikern oder so manche Raumfahrt. Zuletzt gab es auch das Gerücht, dass die Simpsons auch den Krieg in der Ukraine vorausgesagt hätten. Aber kann das denn wirklich stimmen?

Es ist schon beeindruckend, dass es die Simpsons immer wieder geschafft haben, Dinge vorherzusagen, die manchmal nur ein paar und selten sogar viele Jahre in der Zukunft liegen. Nun ist es Clip der Simpsons aus einer Folge von 1998 aufgetaucht, die angeblich den Ukrainekrieg vorausgesagt hätte. Aber stimmt das wirklich?

Haben die Simpsons den Krieg vorausgesagt?

Auch wenn es die Serie schon oft geschafft hat, Dinge vorherzusagen. Doch diesmal wurde da von den Fans zu viel hineininterpretiert. So ging es nämlich in der Folge „Simpsons Tide“ aus dem März von 1998 darum, dass sich die Sowjetunion angeblich nie aufgelöst hätte und nun ein riesiger Krieg entsteht. Nicht nur die Sowjetunion, sondern auch Lenin erwachte zurück zum Leben. Es ist also schon sehr weit hergeholt und hat inhaltlich rein gar nichts mit einem Krieg mit der Ukraine zu tun.

Simpsons solidarisieren sich mit Ukraine

Doch auch wenn sie den Krieg nicht vorhergesagt haben, so gab es dennoch ein Statement der Zeichentrickmacher. Auf dem offiziellen Twitteraccount von den Simpsons wurde nämlich ein Beitrag veröffentlicht, der die Zeichentrickfiguren mit ukrainischen Flaggen zeigt. Signiert wurde das Bild von dem Erfinder der Simpsons Matt Groening. Damit wurde ein klares Zeichen gesagt, auf welcher Seite sie stehen. Ganz bewusst wurden aber Worte zu dem Beitrag weggelassen. Schon gelesen? Ukraine-Krieg: So kannst du helfen