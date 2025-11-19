„Die mögen mich nicht“: Nico Santos enthüllt Zoff mit „Tokio Hotel“

Ein spitzer Kommentar bei Instagram brachte das Fass zum Überlaufen! Nico Santos offenbart einen überraschenden Konflikt mit der Band Tokio Hotel.

Im Netz sorgt ein Video für ordentlich Wirbel. Die „Tokio Hotel“-Stars Bill und Tom Kaulitz sticheln öffentlich gegen Nico Santos. Der Popstar lässt das nicht auf sich sitzen und holt zum Gegenschlag aus – damit enthüllt er einen Konflikt mit der Band „Tokio Hotel“.

Hintergrund: Es fing eigentlich alles ganz harmlos an. „Tokio Hotel“ sollte beim Radiosender „Bayern 3“ nur ein TikTok-Video aufnehmen. Deutschsprachige Musiker sollten von Platz eins bis zehn gerankt werden. Apache 207 landet beispielsweise auf Platz drei, Sido sogar auf der zwei und „The Voice of Germany“-Coach Rea Garvey wird auf Position sieben platziert. Nina Chuba ist jedoch der Favorit von Bill Kaulitz und kommt auf den ersten Platz.

Als jedoch das Gesicht von Nico Santos erschien, sind alle Plätze schon belegt – und dann platzt es aus Bill Kaulitz heraus: „Oh, Nico Santos – da war die Zehn leider schon vergeben. Aber: sechs.“

Nico Santos über „Tokio Hotel“: „Die mögen mich nicht“

Das Video ging viral und hatte mehr als 600.000 Aufrufe. Die Fans fragen sich in den Kommentaren: War das nur ein Spaß von Bill Kaulitz oder liegen die Stars der Band mit ihm wirklich im Clinch? Nico Santos lieferte dann selbst die Antwort. „Ne, ist kein Spaß. Die mögen mich nicht. Aber haben nicht den Mut zu sagen, warum“, so der Popstar.

Die spitze Bemerkung von Bill Kaulitz sorgt für Gesprächsstoff bei den Fans und es begann ein Rätselraten, was dahinterstecken könnte. War ein gemeinsamer Song geplant und geplatzt? Gibt es Neid zwischen den Musikern oder steckt ein Konkurrenzdenken um „The Voice of Germany“ dahinter? Denn sowohl Nico Santos als auch „Tokio Hotel“ saßen in der Jury der Castingshow. Offizielle Erklärungen gibt es dazu bisher nicht.