Der Lehrer: So steigt David Ritter in die Serie ein!

Endlich ist er da! Simon Böer hat in der kommenden vierten Folge von “Der Lehrer“ seinen ersten Auftritt als neuer Mathe- und Physiklehrer David Ritter. Nach dem Abschied von Hendrik Duryn alias Stefan Vollmer übernimmt der bekannte Film- und Serienschauspieler jetzt die Hauptrolle und läutet eine neue Ära bei der RTL-Erfolgsserie ein.

Seinem Schulstart sieht er freudig entgegen: „Ich freue mich sehr, dieses wertvolle Format mit diesem tollen Ensemble weitertragen zu dürfen. Schule war mir immer schon ein Herzensthema, da es hier um viel mehr als um bloße Wissensvermittlung geht – auch wenn meine Figur, David Ritter, das erstmal anders sieht. Schule bedeutet auch Chance, soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz zu stärken“, so Schauspieler Simon Böer.

Simon Böer tritt in die Fußstapfen von Hendrik Duryn. Doch warum ist die Serie eigentlich so erfolgreich? “Ehrfurcht ist vielleicht das falsche Wort. Da erstarrt man zu schnell und das wäre in meiner Position gerade suboptimal. Aber ich habe Respekt vor der Gesamtleistung des Ensembles, des Teams und natürlich vor Hendriks Arbeit in der Vergangenheit. Er hat diese Serie in die 9. Staffel getragen. Das ist großartig! Der Erfolg dieser Serie, gerade bei der jungen Zielgruppe, liegt ganz klar an der heutigen Behandlung von teils schwierigen, schülernahen und damit lebensrelevanten Inhalten. Und daran, dass im Leben, wie auch in dieser Serie, Drama und Komödie eng beieinander liegen”, sagt Simon Böer im Interview mit RTL.

Das passiert in der ersten Folge mit David Ritter

In seiner Antrittsfolge (4) "Weil ich 'ne Lücke füllen muss" kommt Ritter in einer Nacht und Nebelaktion zum ersten Mal mit seiner neuen Wirkungsstätte in Berührung. Stefans Abgang hat bei den Schülern und seinem Kollegium eine große Lücke gerissen. Hinzukommt, dass Schülerin Selma für mächtig Aufregung im Schulbetrieb sorgt. Selma vergnügt sich als Ultra-Fan in der Fußballszene, die sie als Ersatzfamilie betrachtet, weil sie im Heim und bei Pflegeeltern aufgewachsen ist. Dann taucht mitten in der Nacht jemand auf, der vielleicht die Lücke füllen könnte, die Stefans Weggang gerissen hat: Der neue Mathe- und Physiklehrer David Ritter. RTL und TVNOW zeigen "Der Lehrer" immer donnerstags um 20:15 Uhr.