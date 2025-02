„Der ist ein fieser Junge!“: Lilly Becker geht im Dschungelcamp auf Sam Dylan los

Sam Dylan gerät bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in die Schusslinie – und zwar von Lilly Becker. Diese warnt nämlich Edith Stehfest vor dem Reality-TV-Star.

Koch-Diskussionen oder ein handfester Streit zwischen Edith Stehfest und Pierre Sanoussi-Bliss – im Dschungelcamp ist die Harmonie schon längst verflogen. Stattdessen machen sich die Kandidaten viele Vorwürfe. Und jetzt fährt auch noch Lilly Becker ihre Krallen aus.

Sam Dylan und Edith Stehfest geraten beim Kochen in einen Streit. Lilly Becker warnt dann sogar Edith Stehfest vor Sam Dylan. „Ich glaube, er macht das in jeder Reality-Show“, sagt Lilly Becker laut einer Preview, wie RTL.de berichtet.

„Vorsicht mit dem, der ist ein fieser Junge!“

„Du hast nichts Falsches gemacht“, sagt die Ex von Boris Becker weiter. Sam Dylan fühlt sich jedoch im Recht – und regt sich am Lagerfeuer weiter über Edith Stehfest auf. Dann legt Lilly Becker über Sam Dylan nochmal nach: „Von Anfang an habe ich gesagt: Vorsicht mit dem, der ist ein fieser Junge!“ Ob die beiden sich wieder vertragen werden? Danach sieht es derzeit wohl nicht aus.

Matthias Mangiapane: Sam Dylan ziehe nur eine Show ab

Sam Dylan hat in der Staffel mehrere Dschungelprüfungen abgebrochen. Für Matthias Mangiapane sei das alles nur Show. „Sam, glaube ich, weiß schon genau, was er zu liefern hat, damit er im Gespräch ist“, erklärte der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat von 2018 laut RTL. Und dann hat er gleich noch einen Seitenhieb: „Manche Menschen müssen halt schauspielern, damit sie ins Gespräch kommen, andere müssen es halt nicht. Also ich muss es zum Beispiel nicht“, meint Matthias Mangiapane. Dennoch findet er Sam Dylan unterhaltsam – so wie wohl auch die Zuschauer.

Micaela Schäfer hofft, dass Sam Dylan eine andere Seite zeigt

Micaela Schäfer hofft unterdessen, dass Sam Dylan eine andere Seite zeigen wird. „Ich erwarte in dieser Dschungelcamp-Staffel viel Drama – vor allem auch von Sam Dylan. Ich war mit ihm in zwei Formaten und habe von ihm eine andere Seite kennengelernt. Ich weiß, er kann auch anders und ich hoffe, dass bei ihm die Masken fallen. Sam kann jetzt nicht 16 Tage lang Drama machen“, sagte die Nacktschnecke kürzlich im exklusiven Interview mit KUKKSI auf der Dschungelcamp-Party von Julian F.M. Stoeckel.

