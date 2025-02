Zoff um „dämliche Kuh“: Edith Stehfest und Pierre Sanoussi-Bliss geraten im Dschungelcamp aneinander

Im Dschungelcamp brodelt es! Edith Stehfest und Pierre Sanoussi-Bliss liefern sich ein hitziges Wortgefecht, als die Stars ihre Schlafplätze festlegen wollen. Der Streit eskaliert und niemand weiß mehr, ob Pierre Edith als „dumme“ oder „blöde Kuh“ betitelt hat.

Es wird langsam dunkel und die Stars wollen ihre Nacht besprechen: „Ich nehme heute nochmal das Doppelbett“, verkündet Anna-Carina. „Für deine Ausschlaf-Nacht? Nee, das ist nicht fair“, findet Edith. Jörg bestätigt: „Da haste keine Erholung.“ Da ein Bett fehlt, müssten dann ja zwei andere Stars in einem Bett schlafen. „Zum Beispiel Pierre und Sam“, schlägt Edith vor, woraufhin der Schauspieler kundtut: „Du bist so ’ne dämliche Kuh.“

„Ein Glück habe ich heute einen Clown gefrühstückt, daher ist es mir egal“, so die 29-Jährige über den Kommentar, geht dann aber doch zu Sam, um ihm direkt davon zu berichten und sich zu erklären: „Das war für mich sarkastisch, das passt gar nicht von der Größe, wenn ihr beide in einem Pritschenbett schlaft.“

Und auch Pierre sucht das Gespräch zu Sam: „Ich bin einfach angepisst, wenn solche alten Klischees in ihrem Redeschwall hochkommen; sie mischt sich in jedes Gespräch ein, kann alles, da musste ich mal ’ne kurze Ansage machen, denn das war so dumm.“ Im weiteren Verlauf „bedankt“ sich die Musikerin bei der Gruppe, denn so egal scheint es ihr doch nicht zu sein, was Pierre zu ihr gesagt hat: „Ist ja super, dass das alle so tolerieren, wenn Pierre so etwas zu einer Frau sagt. Dankeschön an alle in der Runde für die Unterstützung…“

„Sollen sie mich jetzt zusammenschlagen oder was“, will der 62-Jährige wissen. Das Wort-Gefecht geht immer weiter, Edith ist nicht mehr sicher, ob Pierre sie „dumme“ oder „blöde Kuh“ betitelt hat, Jörg schaltet sich auch noch ein und stellt sich auf die Seite von Edith, was Pierre „völlig egal“ ist. Nachdem auch Anna-Carina ihn bittet, zu wiederholen, was genau er zu Edith gesagt hat, um es aufzulösen, antwortet Pierre stur: „Aber es macht doch Spaß. Ich werde es nicht auflösen!“

Der 29-Jährigen reicht es: „Dann bitte ich alle Zuschauer, dass wir genau wissen, wer ab morgen nicht mehr hier sein wird, sonst kommt von mir eine Antwort auf diese Sache und es ist nicht in Ordnung. Das kann ich nicht tolerieren, dann würde ich aus dem Dschungelcamp gehen.“ Das Dschungel-Drama nimmt seinen Lauf…

Pierre Sanoussi-Bliss: „Vielleicht werde ich noch verklagt“

„Du hattest heute deinen ersten Reality-Moment. Bin stolz auf dich“, gratuliert Sam Pierre zu seinem Streit mit Edith. Alessia will wissen, worum es ging und der Schauspieler erklärt sich nochmal: „Das zeigt eine Geisteshaltung, mit der ich nicht mehr umgehen möchte. Vielleicht werde ich noch verklagt“, überlegt Pierre. „Ist ‚dämliche Kuh‘ justiziabel? Da sitzt ihr einfach dabei und habt nichts unternommen…“, empört sich der 62-Jährige. „Entschuldigung, ich bin so böse hier geworden…“

Lästerrunde in der Nacht

Natürlich ist der Streit mit Edith Thema bei Ninas und Pierres Nachtschicht am Lagerfeuer. „Auf der einen Seite ist sie so hochsensibel und auf der anderen Seite wie ein Trampeltier“, so Nina. Pierre glaubt, Edith agiert mit Kalkül: „Sie hat begriffen, dass man daraus ja was machen kann, denn hier sind ja überall Kameras. Ich habe das Gefühl, sie macht hier ’ne Performance und tritt extra einem Schatten für die Kameras! Wie sie mir ein bisschen aus dem Weg geht, damit dahinten irgendeine Kamera sie besser trifft. Ich bin vom Fach, ich sehe sowas. Ich muss mir doch nicht von so einer Göre so eine Scheiße erzählen lassen.“

