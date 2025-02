Denisse Reyes: Beauty-Influencerin stirbt mit 27 Jahren nach Schönheits-OP

Es sind erschütternde Nachrichten aus Mexiko: Influencerin Denisse Reyes ist nach einer Schönheits-OP im Alter von 27 Jahren verstorben. Den Eingriff habe sie in einer nicht zugelassenen Klinik durchführen lassen.

In den vergangenen Jahren hat sich Denisse Reyes eine riesige Fangemeinde aufgebaut – allein bei Instagram hatte sie mehr als 110.000 Follower. Doch nun muss ihre Community eine traurige Nachricht verkraften: Im Alter von nur 27 Jahren ist die Influencerin verstorben.

Denisse Reyes erleidet Herzstillstand nach Schönheits-OP

Denisse Reyes hatte eine Schönheits-OP in einer Klinik in Mexiko, wie der Daily Star schreibt. Konkret wollte sie eine Fettabsaugung durchführen lassen. Zunächst sah eigentlich alles gut aus – dann kam es jedoch zu Komplikationen. An den Folgen eines Herzstillstandes ist die Beauty-Influencerin drei Tage nach dem Eingriff verstorben.

Ihr Onkel Ammao Rodríguez prüft nun rechtliche Schritte gegen die Klinik und will diese verklagen. Laut dem Angehörigen wurden ihr von einem Chirurgen intravenös Medikamente verabreicht, welche sie offenbar nicht vertragen habe.

Ein Freund begleitete Denisse Reyes in das Krankenhaus. Die Mediziner haben ihm erklärt, dass er vor dem Aufwachraum warten solle. Denn über den „heiklen“ Zustand wolle man nur mit der Familie reden. Da die Klinik keine Intensivstation hatte, wurde die Influencerin in ein anderes Krankenhaus verlegt.

Der Zustand der 27-Jährigen hat sich jedoch dramatisch verschlechtert – am 29. Januar 2025 sei sie verstorben. Laut ihrem Onkel hatte Denisse Reyes vor dem Eingriff keine gesundheitlichen Probleme. Auch an Vorerkrankungen litt sie nicht. Um eine Klage gegen die Klinik einzureichen, hat ihr Onkel Ammao Rodríguez bereits Kontakt zu den Behörden aufgenommen.

„Mögen die Behörden Gerechtigkeit widerfahren lassen und möge der Arzt auf irgendeine Weise für das büßen, was er getan hat“, erzählte er gegenüber Daily Star. Es ist nicht das erste Mal, dass die Klinik für negative Schlagzeilen sorgt. Der Chirurg wurde im Dezember für den Tod einer Frau beschuldigt, welche sich ebenfalls eine Fettabsaugung unterzogen hatte.