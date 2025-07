Delivio Misiedjan: Kinderstar stirbt mit 12 Jahren an Krebs

Delivio Misiedjan war ein gefeierter Star im niederländischen Fernsehen. Der Junge litt jedoch an einer aggressiven Form von Krebs – den Kampf gegen die Krankheit hat er verloren. Der Kinderstar ist mit 12 Jahren verstorben.

In den Niederlanden wurde Delivio Misiedjan durch die RTL-Serie „Goede tijden, slechte tijden“ bekannt. In der Produktion verkörperte er die Rolle des Manu Mauricius. Seit 2023 litt der Serien-Star an einer aggressiven Form von Krebs. Im Kreise seiner Familie ist der 12-Jährige am 17. Juni verstorben.

„Delivio hat sich in Ruhe und Frieden von uns verabschiedet“

„Delivio hat sich in Ruhe und Frieden von uns verabschiedet“, teilte seine Familie auf der Facebookseite „Support4Delivio“ mit. „Seine schönen letzten Worte an uns alle: ‘Ich liebe euch alle. Ich bin immer bei euch. Ihr müsst alle stark bleiben’“, heißt es in dem Statement weiter.

In der niederländischen RTL-Serie war der Schauspieler von 2019 bis 2020 zu sehen. „Seine Leidenschaft ist das Modeln, die Schauspielerei und der Fußball“, berichtet der Onkel laut RTL. Und weiter: „Seine strahlenden Augen und sein ansteckendes Lächeln haben die Herzen vieler erobert.“

Im Jahr 2023 änderte sich alles für den jungen Schauspieler. Er bekam die Diagnose Non-Hodgkin-T-Zell-Krebs – es handelt sich dabei um eine bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems. Angefangen habe alles mit Schmerzen im Arm und der Schulter. Daraufhin wurde er intensiv untersucht.

Jedoch wussten die Mediziner nach der Diagnose nicht, wie gut die Therapie anschlägt. Denn es handelte sich dabei um eine sehr seltene Krebsart. Delivio Misiedjan musste mehrere Chemotherapien über sich ergehen lassen.

Finanziell ist die Familie sehr angeschlagen. Denn nach der Diagnose gab seine Mutter ihren Job auf, um sich komplett um Delivio Misiedjan kümmern zu können – deshalb haben die Angehörigen im Netz zu Spenden aufgerufen. Neben seinen Eltern hinterlässt er auch eine Schwester. Die Familie bedankt sich für die Anteilnahme in den vergangenen beiden Jahren: „Wir sind so stolz auf dich. Für immer. […] Dank euch konnten wir in den letzten zwei Jahren einige schöne Erinnerungen sammeln“, teilen sie laut RTL mit.