Das sind die Gründe für das Liebes-Aus von Edith und Eric Stehfest

Edith und Eric Stehfest haben sich getrennt! Das gab er in einem Statement bei Instagram bekannt. Nun verriet der ehemalige GZSZ-Schauspieler den Grund für das Liebes-Aus.

„Edith und ich haben uns getrennt. Eine schwierige Zeit für uns als Familie, deshalb bitten wir euch um Respekt. Edith und ich bleiben aber ein Team, allein schon für unsere Kinder. Es war für uns keine leichte Entscheidung, ist aber für alle Beteiligten das Beste“, erklärte Eric Stehfest in einer Instagram-Story.

„Wir waren schon lange mehr beste Freunde als ein klassisches Paar“

Die Gründe für das Liebes-Aus nannte der GZSZ-Star zu dem Zeitpunkt noch nicht – bis jetzt! Denn nun bricht der Schauspieler sein Schweigen. Die Entscheidung fiel nicht von heute auf morgen. „Die Gefühle sind nicht weg, aber sie haben sich verändert. Wir waren schon lange mehr beste Freunde als ein klassisches Paar“, sagt Eric Stehfest in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Im Jahr 2015 haben die beiden geheiratet. In der Öffentlichkeit gaben sie stets das perfekte Paar ab. Im Rahmen seiner Teilnahme in der TV-Show „Dancing on Ice“ wurde berichtet, dass Eric und Edith Stehfest eine offene Ehe führen. Der GZSZ-Star stellte 2019 in einem Interview mit KUKKSI klar: „Das muss ich etwas korrigieren, da das etwas falsch geschrieben wurde. Wir führen keine offene Ehe, sondern erleben gemeinsame Abenteuer.“ Und weiter: „Anstatt man seine Fantasien nur im Kopf lebt oder im Verborgenen tut, haben wir uns dazu entschieden, auszusprechen, was wir wollen und erleben es gemeinsam oder nicht. Das ist aber definitiv keine offene Ehe.“

Das Paar erlebte viele Höhen und Tiefen – so auch die paranoide Schizophrenie von Eric Stehfest. Im Oktober 2024 hat er sich deshalb sogar in eine Klinik einliefern lassen. „Gerade in meiner Akutphase mit der Depression war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen. Edith und ich haben uns gegenseitig runtergezogen, statt uns Halt zu geben. Deshalb haben wir entschieden, getrennte Wege zu gehen“, erzählte der Schauspieler damals in der Bild. Zum Liebes-Aus hat sich Edith Stehfest bisher noch nicht geäußert.