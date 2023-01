Das sind die 10 fiesesten Dating-Maschen

Dating läuft heute vor allem übers Internet ab. Dort lernt man neue Leute kennen. Immer, wenn man jedoch denkt, die Welt könnte nicht verrückter werden, taucht ein Idiot auf. Denn fiese Dating-Maschen sind im Internet mittlerweile sehr beliebt.

Wenn man auf Wolke sieben schwebt, hat man diese rosarote Brille auf und erkennt Warnzeichen daher vielleicht nicht früh genug. Eigentlich könnte Dating ziemlich einfach sein – schließlich kann man im Netz schnell Leute kennenlernen. Einige meinen es jedoch nicht ernst und setzen fiese Dating-Maschen an, welche die Gefühle des anderen erheblich verletzen kann. Damit du nie auf eine solche Masche hereinfällst, fasst KUKKSI die krassesten und teilweise auch gefährlichen Dating-Tricks zusammen.

Diese Dating-Maschen sind besonders fies

Hyping

Diese Dating-Masche ist einer der krassesten überhaupt! Das bedeutet: Die andere Person benutzt sich nur als „Vor-Act“, um fit für die nächste Beziehung zu werden und will so sein Selbstbewusstsein stärken. Taucht dann der „Hauptact“ auf, bist du ab dem Moment abgeschrieben.

Catfishing

Der Dating-Trend ist einfach erklärt: Die Person ist nicht die, mit welcher du schreibst. Für seinen Account benutzt dieser User nämlich geklaute Fotos und denkt sich ein ziemlich attraktives Profil aus.

Cloaking

Hier macht der User mit dir eine Verabredung aus – zu dem vereinbarten Treffpunkt erscheint er jedoch nicht. Wenn das Opfer dann die Person zur Rede stellen will, ist diese praktisch nicht mehr auffindbar und hat dich überall blockiert. Es gibt also keine Möglichkeit mehr, ihn zu kontaktieren.

Ghosting

Und auch Ghosting ist ein echt fieser Dating-Trend und verletzt die Gefühle des anderen massiv. Denn hier verschwindet dein Date praktisch ohne Vorwarnung aus deinem Leben. Für den plötzlichen Kontaktabbruch hat er keine Erklärung – entweder er ignoriert dich komplett oder blockiert sein Opfer sogar. Er reagiert auf keine Nachrichten und Anrufe mehr. Die feigste Variante eines Korbs!

Benching

Benching bedeutet so viel, wie auf die lange Bank schieben. Es handelt sich dabei um eine miese Hinhaltetaktiken, welche das Leben schwer machen. Der andere hält sich praktisch warm und gaugelt sein Interesse nur vor.

Haunting

Haunting ist ähnlich wie Ghosting – jedoch mit einem entscheidenden Unterschied. Denn hier folgt dir dein Date noch in den sozialen Netzwerken, gibt sogar immer mal ein Like und verfolgt deine Stories auf Insta. Eine Kommunikation? Fehlanzeige! Denn darauf reagiert der Typ nicht mehr. Das wird auch Orbiting genannt. Denn der andere schwirrt dauerhaft um dich rum, aber ohne in deinen Armen zu landen.

Wokefishing

Wokefisher behaupten, dass sie politisch sehr interessiert sind und sich für andere Menschen einsetzen. In Wirklichkeit haben sie damit nichts zu tun – sie spielen das nur vor, um sich bei dem anderen interessant zu machen. Total unwoke!

Breadcrumbing

Beim Breadcrumbing werden einem falsche Hoffnungen gemacht. Die Person bekundet seine Zuneigung, um sich dann aber immer wieder zurückzuziehen.

Paperclipping

Diese Masche ist vor allem richtig nervig! Die Person antwortet mehrere Wochen nicht. Und gerade dann, wenn man versucht, mit ihr abzuschließen, taucht diese aus dem Nichts wieder auf.

So datest du sicher im Netz

Diese Dating-Maschen können die Gefühle anderer Personen erheblich verletzen. Damit du kein Opfer solcher fiesen Tricks wirst, solltest du die Privatsphäre-Einstellungen überprüfen und deine Konten in den Apps auf privat stellen. Zudem solltest du erst Nacktbilder versenden, wenn du die Person persönlich kennst. Und wenn das erste Date ansteht, solltest du dein Date immer an einem öffentlichen Ort treffen. Wenn dir bei der Kommunikation davor ein ungutes Gefühl hast oder einige Dinge nicht zusammenpassen, solltest du nachfragen und auf Warnzeichen rechtzeitig reagieren. Schon gelesen? Soft Ghosting: Dieser Dating-Trend lässt Herzen brechen!