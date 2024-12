„Das sieht übel aus“: Gar kein Knaller! An Silvester droht ein schwerer Orkan in Deutschland

Es steht offenbar ein turbulenter Jahreswechsel bevor: Nach ruhigem Hochdruckwetter drohen nun schwere Sturmböen. Steht die Silvester-Party am Brandenburger Tor vor dem Aus?

Sturm, Schnee und Regen: Zum Jahreswechsel 2025 drohen heftige Unwetter mit Orkanböen, starkem Schneefall und Hochwassergefahr. Besonders betroffen sind Berlin und Brandenburg sowie der Norden der Republik – die großen Silvester-Partys stehen aufgrund des turbulenten Wetters möglicherweise auf der Kippe.

Ausgerechnet zum Jahreswechsel steht ein radikaler Wetterumschwung an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Ein Sturm fegt in der Nacht zum 1. Januar 2025 über den Norden Deutschlands – besonders heftig könnte es in Schleswig-Holstein, die Küstenregionen von Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern werden.

„Das sieht übel aus“ – Meteorologe warnt vor Silvester-Orkan

Das sei jedoch nur der Beginn – am 2. Januar könnte nämlich ein noch stärkerer Sturm folgen. Dieser wird vor allem die Landesmitte sowie den Süden treffen. Dann muss man nicht nur mit starken Windböen rechnen, sondern auch mit heftigen Regenfällen – die Pegel könnten demnach ansteigen und auch das Hochwasserrisiko steigt damit an. „Das sieht übel aus“, meint Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net laut der Frankfurter Rundschau.

Feuerwerkfans sollten sich auf schwierige Bedingungen einstellen. Denn der Sturm ist so stark, dass Raketen und Böller im Himmel verschwinden könnten. Zudem sollte man aufpassen, dass die Flaschen mit den Raketen aufgrund des Sturms nicht umfallen und dadurch andere Personen treffen könnte.

„Wenn sich die Prognosen bestätigen, müssen wegen des Sturms möglicherweise Feuerwerke abgesagt werden“

„Wenn sich die Prognosen bestätigen, müssen wegen des Sturms möglicherweise Feuerwerke abgesagt werden“, sagt Meteorologe Fabian Ruhnau von kachelmannwetter.de. Für eine abschließende Prognose sei es noch zu früh – die Indizien für einen Silvester-Orkan verdichten sich jedoch: „Das Potenzial für eine schwere Sturmlage ist definitiv da.“

Winter-Comeback nach den Stürmen möglich?

Nach den Stürmen könnte es eisig werden. Ein massiver Kälteeinbruch mit Schneefällen bis in tiefe Lagen ist nicht ausgeschlossen. Sollte das laut einigen Modellen so eintreffen, steht in Deutschland ein Winter-Comeback bevor – glatte Straßen und ein Verkehrschaos wären die Folgen. Das Wetter bleibt jedenfalls spannend zu Beginn des neuen Jahres.