Das ist der Grund: Darum trägt Dieter Bohlen eine Sonnenbrille

Alles für den Style – oder doch nicht?! Dieter Bohlen trägt oft eine Sonnenbrille – auch im Winter. Der Chef-Juror von DSDS hat jetzt verraten, weshalb er auf das Mode-Accessoire nicht verzichten kann.

In der Veltins-Arena in Gelsenkirchen zeigt sich Dieter Bohlen bei der 80er-Party in Bestform. Mit Hits wie „You’re My Heart, You’re My Soul“ oder „Cheri Cheri Lady“ mischte er das Event ordentlich auf.

Dieter Bohlen verrät: Deshalb trägt er eine Sonnenbrille

Und obwohl sich die Sonne kaum blicken lässt und es ist in der Arena eher dunkel ist, erscheint der Poptitan mit einer schicken Sonnenbrille. Aber warum eigentlich? Im RTL-Interview hat Dieter Bohlen jetzt den Grund verraten: „Da dreht sich auch der Magen ein bisschen, der Kreislauf spinnt, die Augen kriegt man kaum auf, jetzt hab ich ‘ne Sonnenbrille auf.“ Der Grund ist also simpel – Dieter Bohlen hat einfach nicht viel geschlafen.

Auch zahlreiche andere Künstler tragen oft eine Sonnenbrille. „Andere haben das ja auch: Lenny Kravitz, mein großes Vorbild, der läuft ja auch nur noch mit Sonnenbrille rum“, so Dieter Bohlen.

Auch mit 71 Jahren zeigt fühlt sich Dieter Bohlen auf der Bühne noch immer sehr wohl. „Ich bin dort um 23 Uhr von der Bühne runtergekommen, um 3 Uhr morgens schon wieder los zum Flughafen und ab nach Deutschland. Das strengt schon an – so fast ohne Schlaf, aber ehrlich: Ich gebe alles für meine Fans!“, sagte er in der Bild-Zeitung.

Vor rund 40.000 Fans trat Dieter Bohlen in Gelsenkirchen auf und dankt schließlich seinen Fans: „Es ist ein wahnsinniges Gefühl, vor 40.000 begeisterten Fans zu stehen und mit ihnen Erinnerungen auszutauschen. Viele verbinden ja mit meinen Songs ganz spezielle Momente, und das merkt man.“ Dieter Bohlen sagt weiter: „Einige sind mir seit 40 Jahren treu und manche erst seit ein paar Jahren. Wer hat solche Fans? Ein Traum! Es ist so schön, und ich weiß gar nicht, wie ich ihnen allen danken soll.“