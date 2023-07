Das ist der Grund: Darum hätte Jennifer Saro die Bachelorette fast abgesagt!

Jennifer Saro ist ein echter Hingucker! Die 27-Jährige ist die neue Rosen-Lady und wird den Single-Boys als „Bachelorette“ den Kopf verdrehen. Dabei hätte die Beauty die Teilnahme an der Show beinahe abgesagt – und das hat auch einen Grund.

Seit knapp fünf Jahren ist Jennifer Saro mittlerweile Single. Das soll sich nun ändern und wird bei RTL als die neue „Bachelorette“ die Rosen verteilen. In der Show will die 27-Jährige ihren Traummann finden. Die Content Creatorin aus Berlin hat die Qual der Wahl: 18 Männer buhlen um die Schönheit. Jennifer Saro gibt es nur im Doppelpack. Denn ihr Sohn ist für sie der wichtigste Mensch im Leben. Genau deshalb hätte sie auch fast die Teilnahme an „Die Bachelorette“ abgesagt, wie sie jetzt selbst verriet. „Im ersten Telefonat habe ich gesagt, dass ich mich sehr freue. Mir war aber klar, dass ich das nicht ohne meinen Sohn mache. Es war schnell klar, dass wir das im Doppelpack machen“, sagt Jennifer Saro im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Bei Jennifer Saro kamen Zweifel auf

Dann habe sie überlegt: „Es kamen aber auch Zweifel auf und ich hatte überlegt, es doch nicht zu machen, weil ich dachte, dass ich eine schlechte Mama bin. Denn als alleinerziehende Mama kann ich dann eben nicht mehr 24 Stunden für mein Kind da sein. Ich habe aber viel mit meiner Mama geredet und sie meinte, wenn das Kind ein Jahr alt ist, müssen Mütter ganz normal wieder arbeiten und das Kind in die Kindergrippe. Im Prinzip wäre es bei mir nichts anderes. Ich sehe ihn ja dennoch, nur nicht den ganzen Tag. Meine Mama hat mir etwas die Selbstzweifel genommen und mir Zuspruch gegeben.“

Trotz Dreharbeiten konnte Jennifer Saro für ihren Sohn da sein

Jennifer Saro hat ihren Sohn trotz der Dreharbeiten häufig gesehen – dennoch war es eine ungewohnte Situation für die „Bachelorette“. „Anfangs war es etwas schwer für mich. Es gab auch die ein oder andere Träne meinerseits, weil es eine ungewohnte Situation war. Keksi war aber super happy und das hat es mir auch leichter gemacht. Ich habe ihn jeden Tag gesehen und gab auch Tage, wo nicht gedreht wurde. Wir haben das sehr gut hinbekommen“, sagt die 27-Jährige zu KUKKSI. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Jennifer Saro: Darum sucht sie als Bachelorette die Liebe im TV!