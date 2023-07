Jennifer Saro: Darum sucht sie als Bachelorette die Liebe im TV!

Jennifer Saro ist eine echte Powerfrau und steht mit beiden Beinen im Leben. Beruflich könnte es für die Beauty kaum besser laufen – was ihr jedoch noch fehlt: Ein Mann an ihrer Seite. Deshalb verteilt die Content Creatorin als „Bachelorette“ die Rosen und hofft, in der RTL-Show auf Mr. Right zu treffen. Die 27-Jährige hat jetzt bei KUKKSI verraten, weshalb sie die Liebe im TV sucht.

Ein Mann spielt in ihrem Leben bereits die Hauptrolle – und zwar ihr Sohn! Dennoch sehnt sich Jennifer Saro nach einem Partner an ihrer Seite und versucht ihr Glück in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“. Seit knapp fünf Jahren ist die Schönheit bereits Single – das soll sich durch die Teilnahme in der RTL-Show jetzt ändern. „Ich kann es kaum erwarten und freue mich riesig. Ich bin gespannt, was die Männer gesagt haben, weil ich das auch noch nicht kenne“, sagt Jennifer Saro im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Jennifer Saro wollte sich erstmal selbst finden

Nach dem Ende ihrer letzten Beziehung brauchte die 27-Jährige erstmal Zeit für sich. „Ich bin seit fast fünf Jahren Single. Davor war ich in einer langen Beziehung. In den ersten Jahren danach wollte ich mich erstmal selbst finden. Ich habe mich zunächst sehr auf meine Karriere konzentriert und nach dem Studium einen Job angefangen. Nebenbei hatte ich auch noch viel bei Instagram und YouTube gemacht, was auch sehr viel Arbeit war“, sagt die Bachelorette.

Darum sucht die 27-Jährige einen Partner im TV

Der Vorteil an einem Format wie „Die Bachelorette“: Man lernt Menschen direkt persönlich kennen. „Zwischenzeitlich gab es auch den ein oder anderen Misserfolg. Wenn ich eine Beziehung eingehe, soll diese lange halten und so jemanden findet man nicht jedes Jahr. Ich habe mir deshalb Zeit gelassen. Ich habe mich auf die „Bachelorette“ eingelassen, weil man ohne Ablenkung jemanden kennenlernen kann – ohne, dass man auf Social Media stalken muss und ganz ohne Schreiberei vorweg. Bei der „Der Bachelorette“ lernt man nach dem ‚Old School‘-Prinzip jemanden kennen und das finde ich sehr spannend“, so Jennifer Saro zu KUKKSI. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Bachelorette 2023: Jennifer Saro, Kandidaten, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel!