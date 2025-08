Das denkt Vera Int-Veen über Liebes-Aus von Annika und Ingo Peters

Annika und Ingo Peters wurden durch die RTL-Show „Schwiegertochter gesucht“ bekannt. Das Format präsentierte damals Vera Int-Veen. Aber was denkt eigentlich die Moderatorin über das Liebes-Aus?

Zwischen dem ehemaligen „Schwiegertochter gesucht“-Teilnehmern Ingo Peters und seiner Frau Annika Peters ist es vorbei. „Ich könnte heulen, ich könnte sauer sein, ich könnte alles. Sie hat keine Gefühle mehr für mich, mehr möchte ich jetzt mal nicht sagen“, postete er damals nach dem Liebes-Aus bei Instagram.

Vera Int-Veen war von Anfang an bei der Liebesgeschichte von Annika und Ingo Peters dabei. „Medial ist das dann für alle plötzlich. Aber es ist wie im normalen Leben: Wenn sich zwei Menschen trennen, dann gibt es da immer was und dann ist das auch keine Kurzschlusshandlung“, erklärt die Moderatorin in einem Interview mit RTL.

„Es liegt ja leider in der Natur, dass die meisten Menschen nicht zusammenbleiben“

Zwar findet es Vera Int-Veen schade, dass sich die beiden getrennt haben – aber nicht tragisch, denn in der Beziehung sind keine Kinder entstanden. „Es liegt ja leider in der Natur, dass die meisten Menschen nicht zusammenbleiben“, so Vera Int-Veen. Sie fügt schließlich noch hinzu: „Sie sind ihren gemeinsamen Weg gegangen und jetzt hat es nicht mehr gepasst. Dann muss man sich auch trennen. Und es ist ja nur eine Geschichte zwischen den beiden.“ Zudem wisse man laut der 57-Jährigen nicht, ob es bereits zuvor Probleme in der Beziehung gab.

Lutz und Stups wollen keinen Kontakt zu Ingo

Das Liebes-Aus wurde vor einigen Monaten öffentlich. Wegen der Beziehung mit Annika habe Ingo Peters sogar mit seinen Eltern gebrochen. Doch diese wollen auch nach dem Liebes-Aus keinen Kontakt zu ihrem Sohn. „Sein Leben zu reflektieren, gerade nach einer Trennung, ist schon Mal ein richtiger Schritt. Dennoch möchten wir mit diesem Thema nichts zu tun haben und werden weiterhin keinen Kontakt haben wollen! […] Nein, er hat sich bewusst gegen seine gesamte Familie gestellt. Dafür hat er noch seine Freunde, die sich komischerweise über uns im Internet negativ geäußert haben, aber jetzt alle wünschen, dass wir wieder zueinander finde“, verkündeten Lutz und Stups bei Instagram.