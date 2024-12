Darum werden Berge nicht höher als 9000 Meter – das sind die höchsten Gipfel der Welt

Die höchsten Berge der Erde sind zum Teil weit über 8000 Meter hoch. Aber kein einziger überschreitet die 9000-Meter-Marke. Ein Experte hat die Gründe dafür erklärt.

Der Mount Everest ist mit seinen 8848,86 Metern der höchste Berg der Erde und eine der imposantesten Strukturen auf unserem Planeten. Die Höhe kann sich immer minimal ändern. Denn die indische Kontinentalplatte schiebt sich jedes Jahr um mehrere Zentimeter unter die eurasische – das hebt den Mount Everest um einige Millimeter an. Und dennoch wird der höchste Berg der Erde die 9000 Meter nie erreichen – das hat laut einem Experten auch einen Grund.

Denn es gebe einige Kräfte, die verhindern, dass Berge endlos in die Höhe wachsen. „Zum einen hat es mit der Erdkruste zu tun, die in manchen Regionen durch Bewegung von tektonischen Platten zusammengeschoben wird und dadurch Berge in die Höhe wachsen lässt“, sagt Geophysiker Dr. Sascha Brune vom GeoForschungsZentrum in Potsdam (GFZ) gegenüber dem Portal Travelbook.

Darum gibt es keine 9000 Meter-Berge

Durch das Zusammenschieben entstehe eine enorme Wärme in dem Gebirge – der untere Teil werde dadurch sehr weich, hart bleibe dagegen der obere Bereich. „Unter dem Druck der Masse von oben fließt die weiche Kruste dann allmählich zu den Seiten weg“, so der Experte. Deshalb wachsen die Berge im Himalaya oder anderen Gebirgen nicht unendlich in die Höhe.

Der zweite Grund, weshalb Berge nicht unendlich in die Höhe wachsen, hat mit dem Klima zu tun. „Die Oberfläche des Gebirges befindet sich in höheren Luftschichten, wo die Temperatur kälter ist. Je nachdem, wo auf der Erde man sich befindet, bleibt der Schnee, der immer Winter fällt, auch im Sommer liegen und vergletschert. Diese Gletscher haben ihre eigene Dynamik, fließen zur Seite den Berg runter und schmirgeln das Gestein ab. Je höher ein Berg ist, desto mehr Gletscher gibt es und umso mehr wird auch oben wieder erodiert“, sagt Dr. Sascha Brune.

Das sind die höchsten Berge der Welt

1. Mount Everest – 8.848,86 m

Der Mount Everest, der höchste Gipfel der Erde, erhebt sich mit 8.848,86 Metern über dem Meeresspiegel in den Himalaya-Bergen an der Grenze zwischen Nepal und dem chinesischen Autonomen Gebiet Tibet.

2. K2 – 8.611 m

Der K2, auch als Mount Godwin-Austen bekannt, ist der zweithöchste Berg der Erde. Er befindet sich im Karakorum-Gebirge an der Grenze zwischen Pakistan und China.

3. Kangchenjunga – 8.586 m

Der Kangchenjunga, mit einer Höhe von 8.586 Metern, ist der dritthöchste Berg der Erde und liegt an der Grenze zwischen Nepal und Indien.

4. Lhotse – 8.516 m

Der Lhotse, mit einer Höhe von 8.516 Metern, befindet sich direkt südlich des Mount Everest. Obwohl der Lhotse der vierthöchste Gipfel der Erde ist, bleibt er oft im Schatten des benachbarten Everest.

5. Makalu – 8.485 m

Der Makalu, der fünfhöchste Berg der Welt, befindet sich ebenfalls im Himalaya, an der Grenze zwischen Nepal und China. Mit einer Höhe von 8.485 Metern ist der Makalu für seine steilen Hänge und gefährlichen Wetterbedingungen bekannt.

6. Cho Oyu – 8.188 m

Der Cho Oyu, mit einer Höhe von 8.188 Metern, ist der sechsthöchste Berg der Erde und liegt in der Nähe des Mount Everest an der Grenze zwischen Nepal und Tibet. Im Vergleich zu anderen hohen Bergen ist der Aufstieg auf den Gipfel weniger anspruchsvoll für Bergsteiger.

7. Dhaulagiri – 8.167 m

Der Dhaulagiri, der siebthöchste Berg der Erde, befindet sich im Westen Nepals und erreicht eine Höhe von 8.167 Metern. Bekannt ist er für seine steilen Routen und extremen Wetterbedingungen.

8. Manaslu – 8.163 m

Der Manaslu, mit einer Höhe von 8.163 Metern, befindet sich ebenfalls in Nepal und ist der achthöchste Berg der Erde. Er ist ein bevorzugtes Ziel von Bergsteigern. Der Aufstieg ist technisch anspruchsvoll und bietet ein atemberaubendes Panorama.

9. Nanga Parbat – 8.126 m

Der Nanga Parbat, der neuntgrößte Gipfel der Welt, befindet sich im Pakistanischen Teil des Himalayas und erreicht eine Höhe von 8.126 Metern. Der Berg ist bekannt für seine gefährlichen Steilhänge und das kalte Klima.

10. Annapurna I – 8.091 m

Der Annapurna I, mit einer Höhe von 8.091 Metern, ist der zehnthöchste Berg der Erde und befindet sich im Himalaya in Nepal. Die Todesrate unter Bergsteigern ist hier besonders hoch.