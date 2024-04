Darum gibt es im Flugzeug noch das Nichtraucher-Zeichen

Schon seit Jahren darf im Flugzeug nicht mehr geraucht werden und ist auch jedem Passagier bekannt. Dennoch gibt es an Bord das Nichtraucher-Zeichen – aber warum ist das eigentlich so?

Bis in den 90er Jahren war es in Flugzeugen völlig normal, zu rauchen – selbst dann, wenn Kinder in der Kabine an Bord waren. Das wäre heute undenkbar. Das erste Rauchverbot gab es in den USA: Dort wurde 1990 ein Gesetz erlassen, dass auf allen Inlandsflügen unter sechs Stunden ein Rauchverbot gilt. Immer mehr Airlines sind nachgezogen – heute gilt beinahe bei allen Fluggesellschaften ein strenges Rauchverbot.

Zehn Jahre später – also im Jahr 2000 – trat dann auch ein Rauchverbot auf allen internationalen Flügen in US-Maschinen in Kraft. Seit dem Jahr 1998 sind auch bei der Lufthansa alle Flüge rauchfrei. Mittlerweile dürfte jeder wissen, dass Rauchen an Bord im Flugzeug verboten ist – und dennoch gibt es ein Nichtraucher-Zeichen in jedem Flugzeug. Darauf ist eine Zigarette durchgestrichen und leuchtet – weshalb wird heute darauf aber noch immer hingewiesen?

Airlines erklären: Darum gibt es das Nichtraucher-Zeichen in der Kabine

Das Magazin Travelbook hat bei einigen Airlines nachgefragt. Condor lässt verlauten: „In den Waschräumen und neben den Anschnallzeichen sind die deutschen Airlines verpflichtet, auf das Rauchverbot hinzuweisen.“ Ryanair erklärt dazu: „Diese Zeichen sind Teil von Ryanairs generellen Spezifikationen für Flugzeuge. Sie bleiben als fortwährender Verweis auf Ryanairs ‘No Smoking‘-Grundsatz bestehen.“

In einer Vorschrift der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) heißt es dazu: „Wenn das Rauchen an Bord verboten ist, muss es mindestens ein Hinweisschild dafür geben, das für jeden Passagier in der Kabine lesbar ist. (…) Signale, die auf das Rauchverbot hinweisen, müssen so installiert sein, dass sie vom Pilotensitz aus bedient werden können und in beleuchtetem Zustand unter allen möglichen Lichtverhältnissen in der Kabine von jeder Person an Bord gelesen werden können.“ Meist befindet sich das beleuchtete Rauchverbotszeichen direkt über dem Sitz.

Mal davon abgesehen, dass in den meisten Flugzeugen das Rauchen tabu ist – die Airlines können selbst entscheiden, ob man in ihren Maschinen zur Zigarette greifen darf oder nicht. Unabhängig davon muss das Nichtraucher-Zeichen aber in den Maschinen vorhanden sein, wie es in einer Vorschrift der Federal Aviation Administration (FAA) heißt.