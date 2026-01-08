Daniela Büchner zum Dschungelcamp-Cast: „Für Eva Benetatou habe ich keine großen Worte“

Daniela Büchner war 2020 im Dschungelcamp und belegte den dritten Platz. Auch die diesjährige Staffel wird die 47-Jährige verfolgen – und hat jetzt verraten, was sie von dem aktuellen Cast hält.

Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hat sich Daniela Büchner (47) im Jahr 2020 tapfer geschlagen. Sie musste die meisten Prüfungen der Staffel meistern und hat es dann sogar ins Finale geschafft. Nun freut sie sich auf die kommende Staffel vom Dschungelcamp – und ist besonders auf einige Kandidaten gespannt.

„Ich kenne Mirja du Mont privat und ich liebe sie. Sie ist eine tolle, taffe und wunderschöne Frau. Simone Ballack habe ich auch mal kurz kennengelernt. Sie ist ebenfalls eine starke Frau. Ich bin ja immer für Frauenpower. Auch Samira Yavuz finde ich toll, dass sie sich traut, in eine Sendung hineinzugehen, wo sie weiß, auf eine Affäre ihres Mannes zu treffen. Das könnte ich gar nicht“, sagt Daniela Büchner im exklusiven Interview mit KUKKSI. Damit ist Serkan Yavuz (32) gemeint, welcher mit Samira (32) zusammen war und eine Affäre mit Eva (33) hatte – beide Frauen treffen im Dschungelcamp aufeinander.

Das Verhalten einer Kandidatin kann Daniela Büchner jedoch nicht nachvollziehen: „Für Eva Benetatou habe ich keine großen Worte. Ich glaube, dass sie am Lagerfeuer das Gespräch mit Samira suchen wird, was ich persönlich sehr unehrlich finde. Hätte ihr etwas daran gelegen, die Situation zu klären, hätte sie das schon draußen gemacht. Deswegen glaube ich nicht, dass es ernst gemeint ist. Das ist aber nur meine Meinung.“

Daniela Büchner gab Umut Tekin diesen Ratschlag

Zu den weiteren Kandidaten sagt Danni Büchner: „Umut Tekin mag ich privat sehr gerne und habe ihm mit auf den Weg gegeben: ‚Zeig einfach, wie du bist'“. Gil Ofarim finde ich ganz dünnes Eis und empfinde es als sehr schwierig. Ariel kenne ich gar nicht, aber ich glaube, sie könnte für großes Drama sorgen. Hardy Krüger jr. schätze ich sehr erwachsen und ruhig in jeder Situation ein.“

„Ich hoffe und denke, dass dieses Jahr jemand so polarisiert, wie ich es 2020 getan habe“

Daniela Büchner polarisierte in ihrer Staffel und sorgte damit für einen großen Unterhaltungswert – sie hofft, dass es einen solchen Kandidaten auch diesmal geben wird: „Ich hoffe und denke, dass dieses Jahr jemand so polarisiert, wie ich es 2020 getan habe. Denn in dieser Staffel sind schon ein paar Charaktere dabei.“ Und wem gönnt sie den Sieg? „Man kann niemandem den Sieg gönnen, wenn man nicht weiß, wie die Personen sind. Aber ich kann mir sehr gut Mirja du Mont, Simone Ballack, Umut Tekin oder Samira Yavuz für die Dschungelkrone vorstellen“, so die 47-Jährige.