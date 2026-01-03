Explosive Stimmung: Samira Yavuz und Serkans Affäre Eva Benetatou treffen im Dschungelcamp aufeinander

Realitystar Samira Yavuz hat aktuell keinen Kontakt zu Noch-Ehemann Serkan. Im Dschungelcamp trifft sie bald auf seine Affäre Eva Benetatou.

Explosive Stimmung im Dschungelcamp: Samira Yavuz trifft in Australien auf Eva Benetatou. Hintergrund: Samira war mit Serkan zusammen – doch dieser hatte eine Affäre mit Eva. Zu Noch-Ehemann Serkan habe Samira Yavuz derzeit keinen Kontakt.

Samira Yavuz hat keinen Kontakt zu Noch-Ehemann Serkan

„Mit Serkan ist es aktuell schwierig. […] Es hat sich doch noch mal ein wenig zugespitzt. Ich brauchte jetzt erst mal zwei Monate Kontaktabbruch“, sagt Samira Yavuz in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. Die Kinder könne er aber trotzdem weitersehen: „Er ist Papa dieser Kinder. Wir haben feste Tage vereinbart – und dann werden die Kinder von jemand anderem gebracht oder geholt. Er darf auf jeden Fall Papa sein und bleiben. Auch wenn ich keinen Kontakt zu ihm pflege.“

„Sie ist eine Person, mit der ich wenig Lust habe, umzugehen“

Das Aufeinandertreffen zwischen Samira Yavuz und seiner Affäre Eva Benetatou könnte explosiv werden. „Sie ist eine Person, mit der ich wenig Lust habe, umzugehen“, meint Samira. Sie will ihr deutlich sagen, was sie von ihr hält: „Das Gespräch gehe ich auf jeden Fall ein.“

Bei Samira Yavuz stehen die Zeichen auf Konfrontation. Bei Eva Benetatou sieht das jedoch etwas anders aus: „Ich möchte definitiv kein Drama. […] Ich gehe als Frau, Mutter und Mensch mit all meinen Fehlern und meiner Verletzlichkeit rein“, erklärt die Reality-Bekanntheit in der „Bild“.

Die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin stellte in der RTL-Sendung „Punkt 8“ jedoch auch klar, dass Eva nicht der Grund für die Trennung gewesen ist. Denn schon, als ihr Auszug lief, habe sie davon erfahren: „Das war meine erste Nacht in meiner neuen Wohnung, da habe ich davon erfahren.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.