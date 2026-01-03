Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    Explosive Stimmung: Samira Yavuz und Serkans Affäre Eva Benetatou treffen im Dschungelcamp aufeinander

    gepostet am

    Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026
    RTL

    Realitystar Samira Yavuz hat aktuell keinen Kontakt zu Noch-Ehemann Serkan. Im Dschungelcamp trifft sie bald auf seine Affäre Eva Benetatou.

    Explosive Stimmung im Dschungelcamp: Samira Yavuz trifft in Australien auf Eva Benetatou. Hintergrund: Samira war mit Serkan zusammen – doch dieser hatte eine Affäre mit Eva. Zu Noch-Ehemann Serkan habe Samira Yavuz derzeit keinen Kontakt.

    Samira Yavuz hat keinen Kontakt zu Noch-Ehemann Serkan

    „Mit Serkan ist es aktuell schwierig. […] Es hat sich doch noch mal ein wenig zugespitzt. Ich brauchte jetzt erst mal zwei Monate Kontaktabbruch“, sagt Samira Yavuz in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. Die Kinder könne er aber trotzdem weitersehen: „Er ist Papa dieser Kinder. Wir haben feste Tage vereinbart – und dann werden die Kinder von jemand anderem gebracht oder geholt. Er darf auf jeden Fall Papa sein und bleiben. Auch wenn ich keinen Kontakt zu ihm pflege.“

    Eva Benetatou
    "Psychische Gewalt": Eva Benetatou kündigt Konsequenzen an

    „Sie ist eine Person, mit der ich wenig Lust habe, umzugehen“

    Das Aufeinandertreffen zwischen Samira Yavuz und seiner Affäre Eva Benetatou könnte explosiv werden. „Sie ist eine Person, mit der ich wenig Lust habe, umzugehen“, meint Samira. Sie will ihr deutlich sagen, was sie von ihr hält: „Das Gespräch gehe ich auf jeden Fall ein.“

    Bei Samira Yavuz stehen die Zeichen auf Konfrontation. Bei Eva Benetatou sieht das jedoch etwas anders aus: „Ich möchte definitiv kein Drama. […] Ich gehe als Frau, Mutter und Mensch mit all meinen Fehlern und meiner Verletzlichkeit rein“, erklärt die Reality-Bekanntheit in der „Bild“.

    Die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin stellte in der RTL-Sendung „Punkt 8“ jedoch auch klar, dass Eva nicht der Grund für die Trennung gewesen ist. Denn schon, als ihr Auszug lief, habe sie davon erfahren: „Das war meine erste Nacht in meiner neuen Wohnung, da habe ich davon erfahren.“

    RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.

    In this article:, , , , , ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023