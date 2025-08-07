Daniel Lopes: Diese eine Sache hätte er Daniel Küblböck gern noch gesagt!

Das traurige Schicksal von Daniel Küblböck ging vielen Menschen sehr nahe! Nicht nur Fans und Angehörige waren über seinen plötzlichen Tod fassungslos, sondern auch Weggefährten – so auch DSDS-Kollege Daniel Lopes.

Vor rund sieben Jahren verschwand Daniel Küblböck spurlos von Bord des Kreuzfahrtschiffs Aidaluna – ein tragisches Schicksal, welches Deutschland lange beschäftigte. Der Sänger sprang am 9. September 2018 ins Meer und wurde nie gefunden. Drei Jahre später wurde er für tot erklärt.

In den letzten Monaten vor seinem Tod zeigte sich Daniel Küblböck offen als Transperson, kleidete sich feminin und nannte sich „Lana Kaiser“. Auf dem Kreuzfahrtschiff soll er sich in Frauenkleidung gezeigt haben, wie ein Passagier berichtet. Kurz vor seinem Tod soll er laut einer neuen ARD-Doku eine Sprachnachricht an Ex-Freund Manuel Pilz versendet haben. Darin sagte er: „Hallo Manni, ich bin’s, der Daniel, äh, also die Lana eigentlich … ich wollte dir nur sagen, dass ich gern von diesem Schiff hier runter möchte. Ich würde gern nach New York fliegen. Auf dem Schiff klappt irgendwie nichts, wie ich es mir, äh, ruf mich doch bitte zurück … alles klar, mach’s gut, ciao.“

Durch „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2003 wurde Daniel Küblböck einem Millionenpublikum bekannt. Der plötzliche Tod schockierte viele Weggefährten – auch Daniel Lopes, welcher ebenfalls in der ersten Staffel der Castingshow teilnahm und somit auch Daniel Küblböck gut kannte.

Der Sänger erinnert sich, wie zerrissen Daniel Küblböck innerlich war. „Er wusste nicht, wer er selbst war. Er war immer auf der Suche nach sich selbst, wer er ist, ob er Frau oder Mann ist, und ich weiß von anderen, dass er sehr oft gemobbt worden ist. Von Menschen, die ihn nicht verstanden haben“, sagt Daniel Lopes im Interview mit RTL.

„Er fühlte sich nicht geliebt. Und das ist ja ganz schlimm“

Eine Sache hätte Daniel Lopes ihm gern noch gesagt: „Ich hätte ihm gerne noch erzählt, dass er gut ist, so wie er ist. Und ich glaube, das ist das, was er auch hätte hören müssen. Sich nicht gut genug zu fühlen, das war das größte Problem bei ihm. Er fühlte sich nicht geliebt. Und das ist ja ganz schlimm.“ Denn Daniel Lopes litt selbst an Depressionen und kennt das Gefühl, nicht geliebt zu werden – in Daniel Küblböck konnte er sich deshalb gut hineinversetzen.

Daniel Lopes bewunderte die Willenskraft und den Humor von Daniel Küblböck. Denn er sei immer lustig drauf gewesen und habe sich mit ihm nie gestritten. „Daniel war halt der, wie man ihn gesehen hat, der Spaßvogel eigentlich. Er hat immer einen Spruch drauf gehabt“, so der DSDS-Star.

In der ARD-Doku „Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“ wird enthüllt, wie schwer die Dschungelcamp-Zeit für Daniel Küblböck war. Aber auch bei DSDS war es laut Daniel Lopes für ihn nicht immer einfach gewesen. Denn er war nicht der beste Sänger, aber ein guter Entertainer und wollte vor allem die Leute unterhalten – und genau das hat er auch gemacht. „Aber dann kamen viele negative Berichte, die ihm auch ein bisschen die Energie geraubt haben. Er konnte damit nicht so gut umgehen, mit Kritik. In seinem Umfeld haben die Leute versucht, ihm davon abzuraten, zu lesen, was geschrieben wird.“

„Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“ ist ab dem 26. August in der ARD-Mediathek verfügbar. Die Doku läuft am 28. August auch im BR.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.