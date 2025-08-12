Daniel Küblböck: Organisierter Hass nach DSDS-Ruhm

Die ARD-Dokumentation „Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“ gewährt tiefe Einblicke in das Leben des Sängers. In der zweiten Folge wird die Zeit nach dem DSDS-Ruhm beleuchtet.

Daniel Küblböck nahm im Jahr 2003 bei „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Über Nacht wurde der Sänger zum Star und belegte den dritten Platz in der RTL-Show. Bekannt war er vor allem als außergewöhnlicher Paradiesvogel und fiel vor allem mit seinen schrillen Outfits auf.

Die Zeit nach dem DSDS-Ruhm war für Daniel Küblböck alles andere als einfach. Denn er musste viel Hass und Anfeindungen über sich ergehen lassen. „Ich kann mich an keinen Star oder öffentliche Figur erinnern, die vor Daniel Küblböck so viel organisierten Hass erfahren hat“, sagt Journalistin Anja Rützel in der ARD-Doku.

Daniel Küblböck wurde zur Zielscheibe von Hatern

Daniel Küblböck hatte eine riesige Fangemeinde hinter sich – da er aber auch polarisierte, ebenso viele Hater. Und diese kauften sich nur Tickets, um den DSDS-Star auf der Bühne auszubuhen. „Es haben sich viele Leute Konzerttickets gekauft – also 30 bis 60 Euro ausgegeben, um Lana Kaiser auszubuhen“, erklärt der deutsche Künstler Philipp Gufler.

Obwohl er zur Zielscheibe wurde, versuchte Daniel Küblböck, optimistisch zu bleiben und erinnerte sich in seinem Hörbuch im Jahr 2003 an einen Spruch seiner Oma: „Oma hat einen Spruch, der mich fortan jeden Tag begleiten wird. Auch ein Spruch kann ein Schutzengel sein: ‚Wenn andere dich ärgern, so ärgere dich nicht. Sei du die liebe Sonne, lache allen ins Gesicht.'“

Ohne der DSDS-Karriere wäre Daniel Küblböck offenbar einen ganz anderen Weg gegangen. „Ich denke, Daniels Leben hätte sich ohne DSDS natürlich ganz anders gestaltet. Er hätte wahrscheinlich seine Kinderpflegeausbildung weitergemacht“, sagt die frühere Jugendbetreuerin Birgit Rudlof in „Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“. Auch sein Vater Günther Küblböck sieht das ähnlich: „Die Ausbildung [als Kinderpfleger] hat ganz gut zu ihm gepasst, weil er denen im Kindergarten mit der Gitarre Lieder beigebracht hat.“

Seine Laufbahn bei „Deutschland sucht den Superstar“ war jedoch mit viel Druck verbunden. Im September 2018 verschwand er von der AIDAluna – drei Jahre später wurde der Musiker für tot erklärt. Kurz davor gab er sich den Namen Lana Kaiser.

„Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“ ist ab dem 26. August in der ARD Mediathek verfügbar. Die Doku läuft am 28. August auch im BR.