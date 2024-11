Daniel Küblböck: Fans glauben noch immer an ein Wunder!

Am 9. September 2018 verschwand Daniel Küblböck auf unerklärliche Weise von einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik. Bei Instagram sind zuletzt mysteriöse Posts aufgetaucht – auch Jahre nach seinem Verschwinden glauben Fans noch immer an ein Wunder.

Bis heute ist nicht klar, ob es ein Selbstmord oder Unfall war. Vor genau sechs Jahren verschwand Daniel Küblböck von einem Kreuzfahrtschiff. Oder lebt er vielleicht noch? Das glauben zumindest einige Fans im Netz. Denn zuletzt sind kuriose Posts bei Instagram aufgetaucht.

Laut der Bild-Zeitung gibt es Gerüchte, dass Daniel Küblböck unter neuer Identität als Frau mit dem Namen Lana Kaiser unerkannt in Grönland wohnt. Befeuert wurden die Spekulationen aufgrund eines privaten Accounts unter dem Namen „lanakaiser85“ bei Instagram – dieser ist in dem sozialen Netzwerk wieder aktiv.

Der Kanal wurde im Jahr 2020 eröffnet. Unklar ist, wer den Kanal betreibt – einige Fans glauben jedoch, dass Daniel Küblböck selbst dahinterstecken könnte. Der Sänger wollte in den letzten Monaten vor seinem Verschwinden mit dem Namen Lana angesprochen werden. Der Sänger wirkte sehr feminin und trug Frauenkleider – insgesamt wirkte der Ex-DSDS-Kandidat unglücklich. Freunden soll er erzählt haben, sein Geschlecht wechseln zu wollen.

Die letzten Tage von Daniel Küblböck an Bord

In Hamburg geht Daniel Küblböck an Bord der „AIDALuna“. Das Kreuzfahrtschiff ist auf dem Weg nach New York – doch dort wird Daniel Küblböck niemals ankommen. Der Sänger wirkte laut Augenzeugen an Bord aggressiv und sein Verhalten sei auffällig gewesen. In seiner Kabine soll der Musiker auch randaliert haben.

Am vierten Tag kam es zum Drama: Daniel Küblböck ging über Bord – ob es ein Unfall war oder er selbst gesprungen ist, konnte bis heute nicht geklärt werden. „Es ist zu sehen, wie eine Person ins Wasser springt. Weitere Personen sind nicht zu sehen“, erklärte Oberstaatsanwalt Walter Feiler damals in der Bild-Zeitung. Die Familie lebt bis heute in Ungewissheit, denn der Körper von Daniel Küblböck wurde nie gefunden. Erst im Jahr 2021 wurde er für tot erklärt.

Bekannt wurde Daniel Küblböck im Jahr 2003 durch seine Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“. Obwohl er den dritten Platz belegte, wurde der Kandidat zur Kultfigur und feierte mit seiner ersten Single „You Drive Me Crazy“ große Erfolge in den deutschen Charts. Nach seiner Zeit bei DSDS versuchte Küblböck, seine Musikkarriere weiter voranzutreiben und veröffentlichte mehrere Alben. Zudem nahm er an weiteren Shows wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ oder „Let’s Dance“ teil.

Daniel Küblböck war auch Unternehmer und versuchte sich als Schauspieler, indem er eigene Theaterstücke produzierte und kleinere Fernsehrollen übernahm. In den letzten Jahren vor seinem Tod zog sich Daniel Küblböck etwas aus dem Rampenlicht zurück und versuchte sich mit Themen wie Selbstfindung und persönlichem Wachstum.